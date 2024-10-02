Двое мужчин устроили теракт в Тель-Авиве: шестеро погибших, десяток раненых – фото

В районе Яффа на юге Тель-Авива произошла атака, в результате которой погибли шесть человек, а десять получили ранения

Фото с места происшествия (ЕРА/ABIR SULTAN)

Вечером 1 октября двое вооруженных мужчин устроили теракт в израильском Тель-Авиве, убив шестерых и ранив десяток человек. Об этом сообщают The Guardian и Times of Israel.

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По информации The Guardian, в районе Яффа на юге Тель-Авива произошла атака, в результате которой погибли шесть человек, а десять получили ранения. Среди пострадавших пятеро находятся в тяжелом состоянии. Мужчины нападали на людей с использованием огнестрельного и холодного оружия, и сделали это за несколько минут до того, как Иран нанес ракетный удар по Израилю.

В то же время Times of Israel сообщает о девяти раненых.

Из камер видеонаблюдения видно, как двое мужчин, одетых в черное и вооруженных винтовкой и ножом, вышли из поезда у остановки трамвая на Иерусалимском бульваре и начали стрелять по прохожим. Инцидент также задел соседнюю улицу.

Фото нападающих с камер видеонаблюдения (соцсети)

На одном из видео после нападения видны несколько тел на станции, а в социальных сетях распространили изображение, где якобы нападающие добивают одного из раненых.

Согласно одному из сообщений, нападавшие открыли стрельбу и нанесли ножевые ранения пассажирам электрички в Тель-Авиве, после чего атаковали людей на Иерусалимском бульваре.

Двое из нападавших были убиты силами безопасности, в то время как полиция продолжала поиски третьего подозреваемого, блокируя близлежащие здания.

Израильская служба скорой помощи сообщила, что в 19:01 получила сигнал о стрельбе и раненых. Медицинские работники оказывали помощь пострадавшим, среди которых были люди в тяжелом состоянии и без сознания.

Сначала сообщалось о восьми погибших, однако полиция позже уточнила, что погибли шесть человек.

Фото: ЭРА/ABIR SULTAN

Фото: ЭРА/ABIR SULTAN

Фото: ЭРА/ABIR SULTAN