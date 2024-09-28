Официально: Израильские военные ликвидировали главаря Хезболлы Насраллу ударом по Бейруту

27 сентября израильские военные нанесли удар по столице Ливана – Бейруту. Целью их атаки был лидер Хезболлы Хасан Насралла

Хасан Насралла (Фото: ЕРА)

Армия обороны Израиля официально подтвердила ликвидацию главаря террористической группы Хезболла Хасана Насраллы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ.

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Отмечается, что Армия обороны Израиля ликвидировала Насраллу и его заместителя Али Карки в точечный удар по подземному штабу Хезболлы в Бейруте 27 сентября.

"В течение 32 лет Насралла был ответственен за многочисленные убийства израильтян и тысячи террористических атак по всему миру. Хезболла поддерживает ХАМАС в войне против Израиля с 8 октября, продолжая нападения на израильских граждан и угрожая региональной безопасности", – напомнили в ЦАХ.

Израильские военные заверили, что продолжат борьбу с терроризмом.

27 сентября ряд западных СМИ писали, что ЦАХАЛ нанес удар по столице Ливану – Бейруту. Целью атаки был Насралла. Удар был нанесен по подземному бункеру, где встречаются руководители организации. Впрочем, до сих пор не было точно известно, жив ли лидер Хезболлы.

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