Офіційно: Армія оборони Ізраїлю ліквідувала ватажка Хезболли Насраллу ударом по Бейруту

27 вересня ізраїльські військові завдали удару по столиці Лівану – Бейруту. Ціллю їхньої атаки був лідер Хезболли Хасан Насралла

Хасан Насралла (Фото: ЕРА)

Армія оборони Ізраїлю офіційно підтвердила ліквідацію ватажка терористичної групи Хезболла Хасана Насралли. Про це йдеться у повідомленні пресслужби ЦАХАЛ.

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Зазначається, що Армія оборони Ізраїлю ліквідувала Насраллу та його заступника Алі Каркі під час точкового удару по підземному штабу Хезболли в Бейруті 27 вересня.

"Протягом 32 років Насралла був відповідальний за численні вбивства ізраїльтян і тисячі терористичних атак по всьому світу. Хезболла підтримує ХАМАС у війні проти Ізраїлю з 8 жовтня, продовжуючи напади на ізраїльських громадян і загрожуючи регіональній безпеці", – нагадали у ЦАХАЛ.

Ізраїльські військові запевнили, що продовжать боротьбу з тероризмом.

27 вересня низка західних ЗМІ писала, що ЦАХАЛ завдав удару по столиці Лівану – Бейруту. Ціллю атаки був Насралла. Удару було завдано по підземному бункеру, де зустрічаються керівники організації. Втім, до сьогодні не було достеменно відомо, чи живий лідер Хезболли.

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