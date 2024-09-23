США направили войска на Ближний Восток из-за эскалации между Израилем и Хезболлой

Военных направили для усиления сил США, уже находящихся в регионе

Удары по Ливану (Фото: Stringer/EPA)

Соединенные Штаты направили "небольшое количество" сухопутных войск на Ближний Восток из-за риска вспышки более масштабной войны между Израилем и ливанской группировкой Хезболла. Об этом сообщил представитель Пентагона Пэт Райдер, передает издание The Hill.

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По его словам, новый отряд отправляется "в свете роста напряженности на Ближнем Востоке и с большой осторожностью".

"Мы отправляем небольшое количество дополнительного военного персонала США для усиления наших сил, уже находящихся в регионе", — сказал Райдер, отказавшись сообщить детали о новом контингенте, хотя он назвал его сухопутными войсками.

В материале говорится, что США уже имеют ряд сил, расположенных на Ближнем Востоке, включая авианосную ударную группу USS Abraham Lincoln и подлодку с баллистическими ракетами USS Georgia, а также дополнительную эскадрилью истребителей F-22. В восточной части Средиземного моря находятся шесть военных кораблей США, включая десантный корабль USS Wasp.

Издание пишет, что 23 сентября израильские войска атаковали около 300 объектов Хезболлы и убили по меньшей мере 245 человек в Ливане, а также ранили еще около 1000 человек. Накануне ударов Израиль предупредил ливанских гражданских, проживающих вблизи объектов Хезболлы, о необходимости эвакуироваться.

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