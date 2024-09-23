США направили войска на Ближний Восток из-за эскалации между Израилем и Хезболлой
Соединенные Штаты направили "небольшое количество" сухопутных войск на Ближний Восток из-за риска вспышки более масштабной войны между Израилем и ливанской группировкой Хезболла. Об этом сообщил представитель Пентагона Пэт Райдер, передает издание The Hill.
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По его словам, новый отряд отправляется "в свете роста напряженности на Ближнем Востоке и с большой осторожностью".
"Мы отправляем небольшое количество дополнительного военного персонала США для усиления наших сил, уже находящихся в регионе", — сказал Райдер, отказавшись сообщить детали о новом контингенте, хотя он назвал его сухопутными войсками.
В материале говорится, что США уже имеют ряд сил, расположенных на Ближнем Востоке, включая авианосную ударную группу USS Abraham Lincoln и подлодку с баллистическими ракетами USS Georgia, а также дополнительную эскадрилью истребителей F-22. В восточной части Средиземного моря находятся шесть военных кораблей США, включая десантный корабль USS Wasp.
Издание пишет, что 23 сентября израильские войска атаковали около 300 объектов Хезболлы и убили по меньшей мере 245 человек в Ливане, а также ранили еще около 1000 человек. Накануне ударов Израиль предупредил ливанских гражданских, проживающих вблизи объектов Хезболлы, о необходимости эвакуироваться.
- 17 сентября 2024 года в Ливане массово взорвались пейджеры, которые боевики Хезболлы используют для связи.
- По данным Reuters, к взрывам пейджеров причастна внешняя разведывательная служба Израиля Моссад.
- 18 сентября сотни человек получили ранения в результате взрыва раций, которые использовала Хезболла.
- 19 сентября Израиль нанес удары по объектам Хезболлы в Ливане.
- Утром 22 сентября Хезболла запустила по Израилю более 100 ракет – большинство из них удалось перехватить.
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