Израиль нанес удары по объектам Хезболлы в Ливане – видео
В четверг, 19 сентября, Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам террористической группировки Хезболла в Ливане. Об этом сообщил ЦАХАЛ.
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"ЦАХАЛ наносит удары по целям Хезболлы в Ливане, чтобы уничтожить террористический потенциал и инфраструктуру Хезболлы", – говорится в сообщении.
Военные Израиля отметили, что Хезболла превратила юг Ливана в зону боевых действий. Десятилетиями группировка копала под домами гражданских тоннели и использовала мирных жителей как живой щит.
"ЦАХАЛ работает, чтобы обеспечить безопасность на севере Израиля, чтобы позволить жителям вернуться в свои дома, а также достичь всех целей войны", — резюмировали военные Израиля.
В социальных сетях распространяются видео, на которых можно увидеть последствия ударов по Ливану.
- 17 сентября 2024 г. в Ливане массово взорвались пейджеры, которые боевики Хезболлы используют для связи.
- По данным Reuters, к взрывам пейджеров причастна внешняя разведывательная служба Израиля Моссад.
- 18 сентября сотни человек получили ранения в результате взрыва раций, которые использовала Хезболла.
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