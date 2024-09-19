Израиль нанес удары по объектам Хезболлы в Ливане – видео

Удары по Ливану (Фото: Atef Safadi/EPA)

В четверг, 19 сентября, Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам террористической группировки Хезболла в Ливане. Об этом сообщил ЦАХАЛ.

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"ЦАХАЛ наносит удары по целям Хезболлы в Ливане, чтобы уничтожить террористический потенциал и инфраструктуру Хезболлы", – говорится в сообщении.

Военные Израиля отметили, что Хезболла превратила юг Ливана в зону боевых действий. Десятилетиями группировка копала под домами гражданских тоннели и использовала мирных жителей как живой щит.

"ЦАХАЛ работает, чтобы обеспечить безопасность на севере Израиля, чтобы позволить жителям вернуться в свои дома, а также достичь всех целей войны", — резюмировали военные Израиля.

В социальных сетях распространяются видео, на которых можно увидеть последствия ударов по Ливану.

17 сентября 2024 г. в Ливане массово взорвались пейджеры, которые боевики Хезболлы используют для связи.

По данным Reuters, к взрывам пейджеров причастна внешняя разведывательная служба Израиля Моссад.

18 сентября сотни человек получили ранения в результате взрыва раций, которые использовала Хезболла.

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