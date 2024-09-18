Взрывчатку в пейджеры боевиков Хезболлы заложил Моссад – Reuters
К взрывам пейджеров, которые боевики группировки Хезболла используют для связи, причастна внешняя разведывательная служба Израиля Моссад. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного собеседника среди чиновников службы безопасности Ливана и еще один источник.
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По данным собеседников, Моссад заложил взрывчатку в 5000 пейджеров, импортируемых Хезболлой, за несколько месяцев до взрывов. Их доставили в страну в начале 2024 года.
В результате операции тысячи пейджеров взорвались по всему Ливану, убив девять человек и ранив почти 3000, включая бойцов группировки и посла Ирана в Бейруте.
Собеседник из ливанской службы безопасности сообщил, что это были пейджеры от тайваньской компании Gold Apollo, но компания заявила, что не производила устройства – они были сделаны европейской фирмой с правом использовать ее бренд.
Несколько собеседников сообщили, что операция, похоже, готовилась в течение многих месяцев.
Источник проинформировал Reuters, что 3000 пейджеров взорвались, когда на них было отправлено кодированное сообщение, одновременно активировав взрывчатку. А собеседник из службы безопасности сообщил, что в новых пейджерах было спрятано до трех граммов взрывчатки, они оставались незамеченными Хезболлой в течение месяцев.
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