Вибухівку у пейджери бойовиків Хезболли заклав Моссад – Reuters

У Хезболлі використовували пейджери, побоюючись, що Ізраїль може використовувати мобільні телефони для відстеження переміщень і завдання ударів

Фото: WAEL HAMZEH/ЕРА

До вибухів пейджерів, які бойовики угрупування Хезболла використовують для зв’язку, причетна зовнішня розвідувальна служба Ізраїлю Моссад. Про це повідомляє Reuters із посиланням на неназваного співрозмовника серед посадовців служби безпеки Лівану та ще інше джерело.

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За даними співрозмовників, Моссад заклав вибухівку в 5000 пейджерів, імпортованих Хезболлою, за кілька місяців до вибухів. Їх доставили в країну на початку 2024 року.

В результаті операції тисячі пейджерів вибухнули по всьому Лівану, убивши дев’ять людей і поранивши майже 3000, включно з бійцями угруповання та послом Ірану в Бейруті.

Співрозмовник з ліванської служби безпеки повідомив, що це були пейджери від тайванської компанії Gold Apollo, але компанія заявила, що не виробляла пристрої – вони були зроблені європейською фірмою з правом використовувати її бренд.

Кілька співрозмовників повідомили, що операція, схоже, готувалася багато місяців.

Джерело проінформувало Reuters, що 3000 пейджерів вибухнули, коли на них було надіслано кодоване повідомлення, одночасно активувавши вибухівку. А співрозмовник зі служби безпеки повідомив, що в нових пейджерах було заховано до трьох грамів вибухівки, вони залишались непоміченими Хезболлою протягом місяців.