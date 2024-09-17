Не лише Хезболла. Захисник розповів, чому росіяни масово нищили гаджети полонених
Костянтин Миргородський (Фото: Едуард Крижанівський для LIGA.net)

На початку повномасштабного вторгнення російські окупанти масово нищили всі електронні пристрої, які мали при собі українці, яких вони захопили в полон. Про це в інтерв’ю LIGA.net розповів звільнений з полону захисник, засновник та один з інструкторів "Школи військових водолазів" Костянтин Миргородський.

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Миргородський потрапив до полону у березні 2022 року в Бучанському районі Київської області. За його словами, всі гаджети полонених – і у військових, і у цивільних – окупанти практично одразу знищували.

"Росіяни дуже боялись усіх гаджетів. Нашифрували, що там є маячки, за якими можна простежити місцеперебування. Тому все трощили – планшети, телефони, навіть цифрові годинники", – розповів Миргородський.

Надалі, за його словами, саме це допомогло йому уникнути жорстоких допитів у російському полоні – телефон, який свідчив про його роботу водолазним інструктором, росіяни знищили. Водночас жодних записів про полонених, яких у той період вивозили на територію Росії, окупанти не зберегли.

  • У вівторок, 17 вересня, у різних районах Лівану масово вибухнули пейджери, які бойовики угрупування Хезболла використовують для зв’язку. Внаслідок інциденту травми отримали десятки бойовиків Хезболли. 
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