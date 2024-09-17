Не только Хезболла. Защитник рассказал, почему россияне массово уничтожали гаджеты пленных

Во время оккупации Киевской области россияне боялись телефонов и часов украинских защитников. И уничтожали их после первых допросов пленных

Константин Миргородский (Фото: Эдуард Крыжановский для LIGA.net)

В начале полномасштабного вторжения российские оккупанты массово уничтожали все электронные устройства, найденные у украинцев, которых они захватили в плен. Об этом в интервью LIGA.net рассказал освобожденный из плена защитник, основатель и один из инструкторов "Школы военных водолазов" Константин Миргородский.

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Миргородский попал в плен в марте 2022 года в Бучанском районе Киевской области. По его словам, все гаджеты пленных – и у военных, и у гражданских – оккупанты практически сразу уничтожали.

"Россияне очень боялись всех гаджетов. Нашифровали, что там есть маячки, по которым можно отследить местонахождение. Поэтому все трощили – планшеты, телефоны, даже цифровые часы", – рассказал Миргородский.

В дальнейшем, по его словам, именно это помогло ему избежать жестоких допросов в российском плену – телефон, свидетельствовавший о его работе водолазным инструктором, россияне уничтожили. При этом никаких записей о пленных, вывезенных в тот период на территорию России, оккупанты не сохранили.