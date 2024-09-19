Ізраїль завдав ударів по об’єктах Хезболли в Лівані – відео

Удари по Лівану (Фото: Atef Safadi/EPA)

У четвер, 19 вересня, Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по об’єктах терористичного угруповання Хезболла в Лівані. Про це повідомив ЦАХАЛ.

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"ЦАХАЛ завдає ударів по цілях Хезболли в Лівані, щоб знищити терористичний потенціал та інфраструктуру Хезболли", – йдеться у повідомленні.

Військові Ізраїлю зазначили, що Хезболла перетворила південь Лівану на зону бойових дій. Десятиліттями угруповання копало під будинками цивільних тунелі та використовувало мирних мешканців як живий щит.

"ЦАХАЛ працює, щоб забезпечити безпеку на півночі Ізраїлю, щоб дозволити жителям повернутися до своїх домівок, а також досягти всіх цілей війни", – резюмували військові Ізраїлю.

У соціальних мережах розповсюджуються відео, на яких можна побачити наслідки ударів по Лівану.

17 вересня 2024 року у Лівані масово вибухнули пейджери, які бойовики Хезболли використовують для зв’язку.

За даними Reuters, до вибухів пейджерів причетна зовнішня розвідувальна служба Ізраїлю Моссад.

18 вересня сотні людей отримали поранення унаслідок вибуху рацій, які використовувала Хезболла.

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