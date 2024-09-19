CNN: Израиль предупредил США об операции в Ливане, но о пейджерах не сказал

Власти Израиля предупредили Соединенные Штаты о готовящейся операции в Ливане, во время которой у членов группировки Хезболла взрывались пейджеры

Пейджер (Фото: ЕРА/FRANCK ROBICHON)

Власти Израиля сообщили США о готовящейся операции в Ливане, во время которой взорвались пейджеры боевиков террористической группы Хезболла. В то же время Тель-Авив не раскрыл никаких подробностей своего плана, пишет CNN со ссылкой на троих неназванных израильских чиновников.

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Отмечается, что обсуждение состоялось в ходе телефонного разговора между министром обороны Израиля Йоавом Галантом и главой Пентагона Ллойдом Остином 17 сентября.

Американские чиновники не были осведомлены о ситуации, пока не появились новости о взрывах пейджеров, когда госсекретарь США Энтони Блинкен летел в Каир.

CNN также подчеркивает, что это "не первый случай провокационных действий со стороны Израиля во время визитов Блинкена на Ближний Восток, что вызывает обеспокоенность по поводу возможного обострения конфликта, которого США пытаются избежать".

Блинкен позже заявил, что США не знали об этих инцидентах и не были вовлечены в них. Кроме того, один из американских чиновников сообщил CNN, что США передали Ирану через закрытые каналы, что не участвовали в операции, и призвали к сдержанности.

17 сентября 2024 года в Ливане массово взорвались пейджеры, которые боевики группировки Хезболла используют для связи. По данным AP, лидер Хезболлы Хасан Насралла призвал не носить мобильные телефоны, потому что Израиль может использовать их для отслеживания перемещений и нанесения ударов. Сообщалось о более чем 2700 пострадавших.

По данным Reuters, к взрывам пейджеров причастна внешняя разведывательная служба Израиля Моссад.

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