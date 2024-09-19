CNN: Ізраїль попередив США про операцію у Лівані, але про пейджери не сказав

Влада Ізраїлю попередила Сполучені Штати про підготовку операції в Лівані, під час якої у членів угруповання Хезболла вибухали пейджери

Пейджер (Фото: ЕРА/FRANCK ROBICHON)

Влада Ізраїлю повідомила США про підготовку операції в Лівані, під час якої вибухнули пейджери бойовиків терористичної групи Хезболла. Водночас Тель-Авів не розкрив ніяких подробиць свого плану, пише CNN з посиланням на трьох неназваних ізраїльських посадовців.

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Зазначається, що обговорення відбулося під час телефонної розмови між міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галантом і главою Пентагону Ллойдом Остіном 17 вересня.

Американські чиновники не знали про ситуацію, поки не з'явилися новини про вибухи пейджерів, коли держсекретар США Ентоні Блінкен летів до Каїру.

CNN також підкреслює, що це "не перший випадок провокаційних дій з боку Ізраїлю під час візитів Блінкена на Близький Схід, що викликає занепокоєння щодо можливого загострення конфлікту, якого США намагаються уникнути".

Блінкен пізніше заявив, що США не знали про ці інциденти й не були залучені до них. Крім того, один з американських посадовців повідомив CNN, що США передали Ірану через закриті канали, що не брали участі в операції, і закликали до стриманості.

17 вересня 2024 року у Лівані масово вибухнули пейджери, які бойовики угруповання Хезболла використовують для зв’язку. За даними AP, лідер Хезболли Хасан Насралла закликав не носити мобільні телефони, тому що Ізраїль може використовувати їх для відстеження переміщень і завдання ударів. Повідомлялося про понад 2700 постраждалих.

За даними Reuters, до вибухів пейджерів причетна зовнішня розвідувальна служба Ізраїлю Моссад.

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