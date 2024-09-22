Хезболла запустила по Израилю более 100 ракет этим утром, страна в огне – видео

22 сентября из Ливана по северному Израилю было выпущено более 100 ракет, сообщает ЦАХАЛ

Фото: ЕРА/ATEF SAFADI

Утром 22 сентября группировка Хезболла несколько раз обстреляла израильскую территорию, в результате чего есть раненые. Ливанские террористы назвали эти атаки ответом на недавние взрывы пейджеров, причастность к которым Израиль не подтверждает. Об этом пишет Армия обороны Израиля и ряд СМИ, в частности Times of Israel.

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22 сентября из Ливана по северному Израилю было выпущено более ста ракет, сообщает ЦАХАЛ. Ракеты запускались в несколько волн: с 6:24 до 7:00 по местному времени – около 85 ракет, а с 4:48 до 5:10 – свыше 20.

По информации военных, большинство ракет удалось перехватить, но в Изреельской долине в результате падения осколков получил легкие ранения один человек.

The Jerusalem Post также отметила, что произошла четвертая ракетная атака со стороны Хезболлы, во время которой в пригороде Хайфы, Кирьят-Балик, были повреждены два дома, а три человека получили осколочные ранения. Пострадавших доставили в больницы, а на месте атаки вспыхнул пожар.

В сети распространяются видео с пожарами в Израиле в результате сегодняшних обстрелов.

OVERNIGHT: Hezbollah launched more than 100 rockets в northern Israel pic.twitter.com/sfNJQmlqPO — Trey Yingst (@TreyYingst) September 22, 2024

17 сентября 2024 года в Ливане массово взорвались пейджеры, которые боевики Хезболлы используют для связи.

По данным Reuters, к взрывам пейджеров причастна внешняя разведывательная служба Израиля Моссад.

18 сентября сотни человек получили ранения в результате взрыва раций, которые использовала Хезболла.

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