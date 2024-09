Хезболла запустила по Ізраїлю понад 100 ракет цього ранку, країна у вогні – відео

Уранці 22 вересня угруповання Хезболла кілька разів обстріляло ізраїльську територію, внаслідок чого є поранені. Ліванські терористи назвали ці атаки відповіддю на нещодавні вибухи пейджерів, причетність до яких Ізраїль не підтверджує. Про це пише Армія оборони Ізраїлю та низка ЗМІ, зокрема Times of Israel.

22 вересня з Лівану по північному Ізраїлю було випущено понад 100 ракет, повідомляє ЦАХАЛ. Ракети запускалися у кілька хвиль: від 6:24 до 7:00 за місцевим часом – близько 85 ракет, а з 4:48 до 5:10 – ще понад 20.

За інформацією військових, більшість ракет вдалося перехопити, але в Ізреельській долині внаслідок падіння осколків зазнав легких поранень один чоловік.

The Jerusalem Post також зазначила, що відбулася четверта ракетна атака з боку Хезболли, під час якої в передмісті Хайфи, Кір'ят-Балік, було пошкоджено два будинки, а троє людей отримали осколкові поранення. Постраждалих доправили до лікарень, а на місці атаки спалахнула пожежа.

У мережі поширюються відео з пожежами в Ізраїлі внаслідок сьогоднішніх обстрілів.

OVERNIGHT: Hezbollah launched more than 100 rockets into northern Israel pic.twitter.com/sfNJQmlqPO