Двоє чоловіків влаштували теракт у Тель-Авіві: шестеро загиблих, десятеро поранених – фото
Ввечері 1 жовтня двоє озброєних чоловіків влаштували теракт в ізраїльському Тель-Авіві, вбивши шістьох та поранивши десяток осіб. Про це повідомляють The Guardian та Times of Israel.
За інформацією The Guardian, в районі Яффа на півдні Тель-Авіва сталася атака, в результаті якої загинуло шестеро людей, а десятеро отримали поранення. Серед постраждалих п'ятеро перебувають у важкому стані. Чоловіки нападали на людей з використанням вогнепальної та холодної зброї й зробили це за кілька хвилин до того, як Іран завдав ракетного удару по Ізраїлю.
Водночас Times of Israel повідомляє про дев'ятьох поранених.
З камер відеоспостереження видно, як двоє чоловіків, одягнених у чорне та озброєних гвинтівкою і ножем, вийшли з поїзда біля зупинки трамвая на Єрусалимському бульварі та почали стріляти по перехожих. Інцидент також зачепив сусідню вулицю.
На одному з відео після нападу видно кілька тіл на станції, а в соціальних мережах поширили зображення, де нібито нападники добивають одного з поранених.
Згідно з одним із повідомлень, нападники відкрили стрілянину та завдали ножових поранень пасажирам електрички в Тель-Авіві, після чого атакували людей на Єрусалимському бульварі.
Двоє з нападників були вбиті силами безпеки, тоді як поліція продовжувала пошуки третього підозрюваного, блокуючи прилеглі будівлі.
Ізраїльська служба швидкої допомоги повідомила, що о 19:01 отримала сигнал про стрілянину та поранених. Медичні працівники надавали допомогу постраждалим, серед яких були люди в тяжкому стані та непритомні.
Спочатку повідомлялося про вісьмох загиблих, однак поліція пізніше уточнила, що загинуло шестеро осіб.
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