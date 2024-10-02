Двоє чоловіків влаштували теракт у Тель-Авіві: шестеро загиблих, десятеро поранених – фото

В районі Яффа на півдні Тель-Авіва сталася атака, в результаті якої загинуло шість людей, а десять отримали поранення

Фото з місця події (ЕРА/ABIR SULTAN)

Ввечері 1 жовтня двоє озброєних чоловіків влаштували теракт в ізраїльському Тель-Авіві, вбивши шістьох та поранивши десяток осіб. Про це повідомляють The Guardian та Times of Israel.

За інформацією The Guardian, в районі Яффа на півдні Тель-Авіва сталася атака, в результаті якої загинуло шестеро людей, а десятеро отримали поранення. Серед постраждалих п'ятеро перебувають у важкому стані. Чоловіки нападали на людей з використанням вогнепальної та холодної зброї й зробили це за кілька хвилин до того, як Іран завдав ракетного удару по Ізраїлю.

Водночас Times of Israel повідомляє про дев'ятьох поранених.

З камер відеоспостереження видно, як двоє чоловіків, одягнених у чорне та озброєних гвинтівкою і ножем, вийшли з поїзда біля зупинки трамвая на Єрусалимському бульварі та почали стріляти по перехожих. Інцидент також зачепив сусідню вулицю.

Фото нападників з камер відеоспостереження (соцмережі)

На одному з відео після нападу видно кілька тіл на станції, а в соціальних мережах поширили зображення, де нібито нападники добивають одного з поранених.

Згідно з одним із повідомлень, нападники відкрили стрілянину та завдали ножових поранень пасажирам електрички в Тель-Авіві, після чого атакували людей на Єрусалимському бульварі.

Двоє з нападників були вбиті силами безпеки, тоді як поліція продовжувала пошуки третього підозрюваного, блокуючи прилеглі будівлі.

Ізраїльська служба швидкої допомоги повідомила, що о 19:01 отримала сигнал про стрілянину та поранених. Медичні працівники надавали допомогу постраждалим, серед яких були люди в тяжкому стані та непритомні.

Спочатку повідомлялося про вісьмох загиблих, однак поліція пізніше уточнила, що загинуло шестеро осіб.

Фото: ЕРА/ABIR SULTAN

Фото: ЕРА/ABIR SULTAN

Фото: ЕРА/ABIR SULTAN