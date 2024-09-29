Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію ще одного ватажка Хезболли

Він був командиром "превентивного підрозділу безпеки" угруповання

Наслідки ударів по Лівану (Фото: Wael Hamzeh/EPA)

Високопоставлений посадовець Хезболли Набіль Каук був ліквідований у результаті авіаудару увечері в суботу, 28 вересня, по Бейруту. Про це повідомив ЦАХАЛ (Армія оборони Ізраїлю).

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За даними військових, Каук був командиром "превентивного підрозділу безпеки" Хезболли й високопоставленим членом центральної ради терористичного угруповання.

Він приєднався до Хезболли в 1980-х роках, вважався близьким до вищого командування угруповання та безпосередньо брав участь у терористичних нападах на Ізраїль, зокрема нещодавніх.

Фото: ЦАХАЛ

28 вересня Армія оборони Ізраїлю офіційно підтвердила ліквідацію лідера Хезболли Хасана Насралли.

Того самого дня Reuters писало, що верховного лідера Ірану Алі Хаменеї перевели у безпечне місце через повідомлення про ліквідацію Насралли.

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