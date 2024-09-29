"Акт справедливості для його жертв". Байден відреагував на ліквідацію лідера Хезболли

Джо Байден заявив, що Насралла та Хезболла, яку він очолював, відповідальні за вбивство сотень американців протягом 40 років

Джо Байден (Фото: Shawn Thew/EPA)

Смерть лідера Хезболли Хасана Насралли внаслідок ізраїльського авіаудару є актом справедливості для його численних жертв, серед яких тисячі американців, ізраїльтян і ліванських цивільних. Так президент Сполучених Штатів Джо Байден відреагував на ліквідацію ватажка угрупування.

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За словами американського президента, Насралла та терористичне угруповання Хезболла, яке він очолював, відповідальні за вбивство сотень американців протягом чотирьох десятиліть.

У заяві зазначається, що удар, у результаті якого загинув Насралла, відбувся в ширшому контексті конфлікту, який розпочався з масового вбивства, вчиненого ХАМАС 7 жовтня 2023 року.

"Наступного дня Насралла ухвалив доленосне рішення об'єднатися з ХАМАС і відкрити те, що він назвав "північним фронтом" проти Ізраїлю", – згадав Байден.

Американський президент наголосив, що США повністю підтримують право Ізраїлю захищатися від Хезболли, ХАМАС, хуситів і будь-яких інших терористичних груп, яких підтримує Іран.

Він додав, що доручив очільнику Пентагона Ллойду Остіну посилити обороноздатність збройних сил США на Близькому Сході, щоб зменшити ризик ширшої регіональної війни.

"Зрештою, нашою метою є деескалація поточних конфліктів як у Газі, так і в Лівані дипломатичними засобами. У Газі ми дотримуємось угоди, підтриманої Радбезом ООН, щодо припинення вогню та звільнення заручників. У Лівані ми ведемо переговори про угоду, яка дозволила б безпечно повернути людей до їхніх домівок в Ізраїлі й на півдні Лівану", – наголосив Байден.

28 вересня Армія оборони Ізраїлю офіційно підтвердила ліквідацію Насралли.

Того самого дня Reuters писало, що верховного лідера Ірану Алі Хаменеї перевели у безпечне місце через повідомлення про ліквідацію Насралли.

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