"Акт справедливости для его жертв". Байден отреагировал на ликвидацию лидера Хезболлы

Джо Байден заявил, что Насралла и Хезболла, которую он возглавлял, ответственны за убийство сотен американцев в течение 40 лет

Джо Байден (Фото: Shawn Thew/EPA)

Смерть лидера Хезболлы Хасана Насраллы в результате израильского авиаудара является актом справедливости для его многочисленных жертв, включая тысячи американцев, израильтян и ливанских гражданских. Так президент Соединенных Штатов Джо Байден отреагировал на ликвидацию главаря группировки.

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По словам американского президента, Насралла и возглавляемая им террористическая группировка Хезболла ответственны за убийство сотен американцев в течение четырех десятилетий.

В заявлении отмечается, что удар, в результате которого погиб Насралла, произошел в более широком контексте конфликта, начавшегося с массового убийства, совершенного ХАМАС 7 октября 2023 года.

"На следующий день Насралла принял судьбоносное решение объединиться с ХАМАС и открыть то, что он назвал "северным фронтом" против Израиля", — вспомнил Байден.

Американский президент подчеркнул, что США полностью поддерживают право Израиля защищаться от Хезболлы, ХАМАС, хуситов и любых других террористических групп, поддерживаемых Ираном.

Он добавил, что поручил руководителю Пентагона Ллойду Остину усилить обороноспособность вооруженных сил США на Ближнем Востоке, чтобы снизить риск более широкой региональной войны.

"В конце концов, нашей целью является деэскалация текущих конфликтов как в Газе, так и в Ливане дипломатическими средствами. В Газе мы соблюдаем соглашение, поддержанное Совбезом ООН, о прекращении огня и освобождении заложников. В Ливане мы ведем переговоры о соглашении, которое позволило бы безопасно вернуть людей в их дома в Израиле и на юге Ливана", – подчеркнул Байден.

28 сентября Армия обороны Израиля официально подтвердила ликвидацию Насраллы.

В тот же день Reuters писало, что верховного лидера Ирана Али Хаменеи перевели в безопасное место из-за сообщений о ликвидации Насраллы.

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