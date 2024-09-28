Reuters: Верховного лидера Ирана спрятали после смерти главаря Хезболлы Хасана Насраллы

Али Хаменеи (Фото: ЕРА)

Верховный лидер Ирана Али Хаменея переведен в безопасное место из-за сообщения о ликвидации лидера Хезболлы Хасана Насралли. Об этом пишет Reuters со ссылкой на осведомленных собеседников.

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Два иранских чиновника подтвердили, что Хаменеи перемещены в безопасное место на территории Ирана под усиленной охраной.

По информации Reuters, Иран поддерживает постоянный контакт с ливанской Хезболлой и другими региональными группами, чтобы предпринять дальнейшие действия после объявления Израилем о ликвидации Насраллы.

27 сентября ряд западных СМИ писали, что ЦАХАЛ нанес удар по столице Ливана – Бейруту. Целью атаки был Насралла. Удар был нанесен по подземному бункеру, где встречаются руководители организации. Впрочем, до сих пор не было точно известно, жив ли лидер Хезболлы.

Сегодня, 28 сентября, Армия обороны Израиля официально подтвердила ликвидацию Насраллы.

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