Reuters: Верховного лидера Ирана спрятали после смерти главаря Хезболлы Хасана Насраллы
Верховный лидер Ирана Али Хаменея переведен в безопасное место из-за сообщения о ликвидации лидера Хезболлы Хасана Насралли. Об этом пишет Reuters со ссылкой на осведомленных собеседников.
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Два иранских чиновника подтвердили, что Хаменеи перемещены в безопасное место на территории Ирана под усиленной охраной.
По информации Reuters, Иран поддерживает постоянный контакт с ливанской Хезболлой и другими региональными группами, чтобы предпринять дальнейшие действия после объявления Израилем о ликвидации Насраллы.
- 27 сентября ряд западных СМИ писали, что ЦАХАЛ нанес удар по столице Ливана – Бейруту. Целью атаки был Насралла. Удар был нанесен по подземному бункеру, где встречаются руководители организации. Впрочем, до сих пор не было точно известно, жив ли лидер Хезболлы.
- Сегодня, 28 сентября, Армия обороны Израиля официально подтвердила ликвидацию Насраллы.
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