Reuters: Верховного лідера Ірану сховали після смерті ватажка Хезболли Хасана Насралли

Алі Хаменеї (Фото: ЕРА)

Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї перевели у безпечне місце через повідомлення про ліквідацію лідера Хезболли Хасана Насралли. Про це пише Reuters з посиланням на обізнаних співрозмовників.

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Двоє іранських посадовців підтвердили, що Хаменеї переміщено в безпечне місце на території Ірану під посиленою охороною.

За інформацією Reuters, Іран підтримує постійний контакт із ліванською Хезболлою та іншими регіональними групами, щоб вирішити подальші дії після оголошення Ізраїлем про ліквідацію Насралли.

27 вересня низка західних ЗМІ писала, що ЦАХАЛ завдав удару по столиці Лівану – Бейруту. Ціллю атаки був Насралла. Удару було завдано по підземному бункеру, де зустрічаються керівники організації. Втім, до сьогодні не було достеменно відомо, чи живий лідер Хезболли.

Сьогодні, 28 вересня, Армія оборони Ізраїлю офіційно підтвердила ліквідацію Насралли.

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