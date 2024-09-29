Армия обороны Израиля заявила о ликвидации еще одного главаря Хезболлы

Он был командиром "превентивного подразделения безопасности" группировки

Последствия ударов по Ливану (Фото: Фото: Wael Hamzeh/EPA)

Высокопоставленное должностное лицо Хезболлы Набиль Каук был ликвидирован в результате авиаудара вечером в субботу, 28 сентября, по Бейруту. Об этом сообщил ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля).

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По данным военных, Каук был командиром "превентивного подразделения безопасности" Хезболлы и высокопоставленным членом центрального совета террористической группировки.

Он присоединился к Хезболле в 1980-х годах и считался близким к высшему командованию группировки и непосредственно участвовал в террористических нападениях на Израиль, в том числе недавних.

Фото: ЦАХАЛ

28 сентября Армия обороны Израиля официально подтвердила ликвидацию лидера Хезболлы Хасана Насраллы.

В тот же день Reuters писало, что верховного лидера Ирана Али Хаменеи перевели в безопасное место из-за сообщений о ликвидации Насраллы.

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