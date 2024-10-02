Нетаньяху – о ракетном ударе по Израилю: Иран совершил большую ошибку и заплатит за нее
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал ответить Ирану за массированную ракетную атаку на его страну, состоявшуюся вечером 1 октября. Его цитирует Reuters.
"Иран совершил сегодня большую ошибку — и он заплатит за нее", – сказал Нетаньяху.
В Тегеране в свою очередь заявили, что любой ответ Израиля на иранские атаки приведет к "огромным разрушениям".
Корпус стражей исламской революции сообщил, что во время ракетного удара Иран впервые использовал гиперзвуковые ракеты Fattah, и, по их данным, 90% этих ракет успешно достигли своих целей.
- 1 октября 2024 года пресс-секретарь ЦАХАЛ Хагари сообщил, что Иран запустил 180 баллистических ракет по Израилю — было небольшое количество ударов по центру страны, остальные были направлены на юг.
- Израиль объявил о начале наземной операции на юге Ливана, чтобы защититься от атак Хезболлы. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Израиль имеет право на самооборону, а президент Ирана осудил действия ЦАХАЛ.
- В Белом доме выразили обеспокоенность тем, что наземная операция Израиля может перерасти в длительную войну. Однако действия ЦАХАЛ также назвали самообороной.