Нетаньяху – о ракетном ударе по Израилю: Иран совершил большую ошибку и заплатит за нее

1 октября Иран запустил 180 баллистических ракет по Израилю – было небольшое количество ударов по центру страны, другие были направлены на юг

Биньямин Нетаньяху (Фото: ЕРА)

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал ответить Ирану за массированную ракетную атаку на его страну, состоявшуюся вечером 1 октября. Его цитирует Reuters.

"Иран совершил сегодня большую ошибку — и он заплатит за нее", – сказал Нетаньяху.

В Тегеране в свою очередь заявили, что любой ответ Израиля на иранские атаки приведет к "огромным разрушениям".

Корпус стражей исламской революции сообщил, что во время ракетного удара Иран впервые использовал гиперзвуковые ракеты Fattah, и, по их данным, 90% этих ракет успешно достигли своих целей.