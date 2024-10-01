Иран запустил 180 баллистических ракет по Израилю, большинство перехватили – ЦАХАЛ

Ракеты перехватывали Израиль и коалиция во главе с США

Иллюстративное фото: Depositphotos

Иран запустил ракеты в сторону Израиля, сообщила Армия обороны страны.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

Соответствующее сообщение появилось в 19:36 (местное время такое же, как в Киеве).

Военные призвали граждан быть бдительными и следовать указаниям командования тыла.

В 19:43 появилось обращение спикера ЦАХАЛ Дэниеля Хагари: за последние несколько минут командование тыла направило инструкции на мобильные телефоны в определенных районах — людей призывают добраться до самого безопасного защищенного места поблизости. Услышав сирену, необходимо сразу войти в такое место и оставаться там до дальнейших инструкций.

По словам военного, хотя система противовоздушной обороны Израиля "полностью готова" и перехватывает угрозы там, где это нужно, но она "не полностью герметична", и поэтому людям необходимо следовать указанным выше распоряжениям.

Уже в 19:44 по всему Израилю завыли сирены воздушной тревоги, сообщил ЦАХАЛ.

В 19:58 израильская армия сообщила, что атака Ирана продолжается – людей просят оставаться в безопасных местах до последующего сообщения.

ЦАХАЛ пишет, что взрывы, которые слышат местные, вызваны перехватами ракет или падением боеприпасов.

В настоящее время система ПВО обнаруживает и перехватывает запущенные ракеты, заявила армия страны.

Тем временем в соцсетях распространяются видео, как утверждается, с иранской атакой и работой израильской ПВО:

В преддверии атаки американский телеканал CNN со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома заявил, что Штаты получили данные о подготовке Ираном удара баллистикой по Израилю.

Уже во время иранской атаки президент США Джо Байден сообщил, что утром вместе с вице-президентом Камалой Харрис созвали группу по нацбезопасности, чтобы обсудить иранские планы осуществить ракетный удар по Израилю.

"Мы обсудили, как Соединенные Штаты готовы помочь Израилю оградиться от этих нападений и защитить американский личный состав в регионе",- написал Байден.

ОБНОВЛЕНО в 22:46. Спикер ЦАХАЛ Хагари сообщил, что Иран запустил 180 баллистических ракет по Израилю — было небольшое количество ударов по центру страны, другие были направлены на юг.

При этом большинство ракет было перехвачено Израилем и коалицией во главе с США, заявил военный.

"Атака Ирана является серьезной и опасной эскалацией. Будут последствия. Наши оборонные и наступательные способности находятся на самом высоком уровне готовности. Наши оперативные планы готовы. Мы ответим где угодно, когда угодно и как угодно, согласно директиве правительства Израиля", – отметил Хагари.

Это уже вторая прямая атака Ирана по Израилю – первая была в апреле. Случилась она после удара Израиля по представительству Ирана в столице Сирии Дамаске, когда были ликвидированы два генерала и пять чиновников исламской республики. Тогда иранскую атаку тоже помогали отбивать международные партнеры. Иран последовательно поддерживает ХАМАС, Хезболлу и хуситов – врагов Израиля в регионе.