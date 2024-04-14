Глава Израиля назвал атаку Ирана объявлением войны, но страна будет проявлять сдержанность
Ицхак Герцог (Фото: ANNA SZILAGYI/EPA)

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что ночная иранская атака является "объявлением войны", однако добавил, что его страна будет проявлять сдержанность. Об этом он рассказал в интервью Sky News.

Он описал запуск Ираном более 300 беспилотников и ракет в сторону Израиля в субботу как "еще один пример того, как [Тегеран] действовал в течение многих лет".

"Это сродни настоящей войне. Я имею в виду, что это объявление войны", – сказал Герцог, прежде чем добавить, что Израиль будет проявлять сдержанность.

Президента спросили, согласен ли он с западными союзниками, призывающими к спокойствию.

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"Последнее, к чему Израиль стремится в этом регионе с момента его создания, – это вступить в войну, мы стремимся к миру", – ответил израильский лидер.

Однако, отметил он, Иран "распространяет хаос, террор и нестабильность" по всему миру и особенно в их регионе.

Герцог добавил, что Иран имеет свои прокси (подконтрольные себе силы) по всему Ближнему Востоку и террористические ячейки по всему миру.

  • 2 апреля издание Reuters сообщало, что представительство Ирана в столице Сирии было почти полностью разрушено в результате авиационного удара Израиля – тогда якобы погибли шесть человек. Израиль утверждает, что здание было рядом с посольством и к нему не принадлежало. Иран последовательно поддерживает ХАМАС, Хезболлу и хуситов – врагов Израиля в регионе.
  • 3 апреля Иран объявил о похоронах двух генералов и пяти чиновников, якобы ликвидированных в результате удара в Дамаске. Тогда же страна объявила угрозу Израилю за удар.
  • Поздно вечером 13 апреля пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что Иран запустил со своей территории беспилотники в сторону Израиля.
  • Утром 14 апреля американский президент Джо Байден публично заявил, что войска США помогли Израилю сбить почти все беспилотники и ракеты, запущенные Ираном. Премьер-министр Британии Риши Сунак сообщил, что самолеты страны сбили несколько иранских дронов.
  • Министерство иностранных дел Украины осудило массированную атаку Ирана на Израиль, призвав не допустить более масштабного регионального конфликта.

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