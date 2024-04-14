Президент Ізраїлю назвав атаку Ірану оголошенням війни, але країна проявлятиме стриманість

Зауважив, що Іран "поширює хаос, терор і нестабільність" у всьому світі й особливо у їхньому регіоні

Іцхак Герцоґ (Фото: ANNA SZILAGYI / EPA)

Президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ заявив, що нічна іранська атака є "оголошенням війни", проте додав, що його країна буде проявляти стриманість. Про це політик розповів в інтерв'ю Sky News.

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Він описав запуск Іраном понад 300 безпілотників і ракет у бік Ізраїлю в суботу як "ще один приклад того, як [Тегеран] діяв протягом багатьох років".

"Це схоже на справжню війну. Я маю на увазі, що це оголошення війни", – сказав Герцоґ, перш ніж додати, що Ізраїль проявлятиме стриманість.

Президента запитали, чи згоден він із західними союзниками, які закликають до спокою.

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"Останнє, чого Ізраїль прагне в цьому регіоні з моменту його створення, — це вступити у війну, ми прагнемо миру", – відповів ізраїльський лідер.

Проте, зауважив він, Іран "поширює хаос, терор і нестабільність" у всьому світі й особливо у їхньому регіоні.

Герцоґ додав, що Іран має власних проксі (підконтрольні собі сили) на території всього Близького Сходу та терористичні осередки у всьому світі.

2 квітня видання Reuters повідомляло, що представництво Ірану в столиці Сирії було майже повністю зруйноване внаслідок авіаційного удару Ізраїлю – тоді начебто загинули шестеро людей. Ізраїль стверджує, що будівля була поряд із посольством і до нього не належала. Іран послідовно підтримує ХАМАС, Хезболлу та хуситів – ворогів Ізраїлю у регіоні.

3 квітня Іран оголосив про похорон двох генералів і п'яти посадовців, начебто ліквідованих у результаті удару в Дамаску. Тоді ж країна оголосила погрози Ізраїлю за удар.

Пізно ввечері 13 квітня пресслужба ЦАХАЛ повідомила, що Іран запустив зі своєї території безпілотники в бік Ізраїлю.

Вранці 14 квітня американський президент Джо Байден публічно заявив, що війська США допомогли Ізраїлю збити майже всі безпілотники та ракети, запущені Іраном. Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак повідомив, що літаки країни збили декілька іранських дронів.

Міністерство закордонних справ України засудило масовану атаку Ірану на Ізраїль, закликавши не допустити масштабнішого регіонального конфлікту.

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