США считают, что Иран готовит ракетный удар по Израилю – CNN

В Белом доме заявили, что Иран столкнется с серьезными последствиями в случае прямых ударов по Израилю

Иран (Иллюстративное фото: Abedin Taherkenareh/EPA)

Соединенные Штаты получили данные, что Иран готовится нанести удар баллистическими ракетами по Израилю. Об этом сообщил канал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника Белого дома.

"США видят признаки того, что Иран готовится в скором времени нанести удары по Израилю с применением баллистических ракет", – заявил собеседник.

Чиновник отметил, что Иран столкнется с серьезными последствиями в случае прямых ударов по Израилю, и добавил, что Соединенные Штаты помогут отразить атаку.

"США готовы сделать все возможное, чтобы помочь Израилю перехватить все, что Иран выпустит, подобно тому, как они оказали помощь в апреле, когда Иран запустил беспилотники и ракеты по Израилю – подавляющее большинство из которых было успешно перехвачено", – подчеркнул американский чиновник.

В материале говорится, что напряженность между Израилем и Ираном значительно обострилась в последние недели, поскольку Израиль активизировал свои усилия против Хезболлы в Ливане. Кроме того, 30 сентября Израиль приступил к наземной операции на юге Ливана.

Издание Axios со ссылкой на чиновника разведки Израиля сообщило, что атака будет осуществлена в ближайшие несколько часов.

1 октября Израиль объявил о начале наземной операции на юге Ливана, чтобы защититься от атак Хезболлы. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Израиль имеет право на самооборону, а президент Ирана осудил действия ЦАХАЛ.

В Белом доме выразили обеспокоенность тем, что наземная операция Израиля может перерасти в длительную войну. Однако действия ЦАХАЛ также назвали самообороной.