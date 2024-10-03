Израиль нанес удар по центру Бейрута: целью было здание возле парламента – Reuters

Бейрут, Ливан, 02 октября 2024 года (Фото: JOAO RELVAS/EPA)

Утром 3 октября Израиль нанес авиаудар по центру Бейрута, в результате чего погибли по меньшей мере шесть человек, семеро получили ранения. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на власти Ливана.

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По данным источника издания в службе безопасности, атака была направлена на объект в центральном районе столицы Ливана Бачура, неподалеку от здания парламента и правительственных учреждений.

Также сообщается, что три ракеты попали в южный пригород Дахия, где на прошлой неделе был убит предводитель Хезболлы Хасана Насраллу, сообщили ливанские силовики.

Накануне израильские военные заявили, что к их наземным операциям в Ливане присоединились регулярные пехотные и бронетанковые подразделения, поскольку ракетная атака Ирана и обещание Израиля ответить возмездием вызвали опасения, что нефтедобывающий Ближний Восток может оказаться вовлеченным в масштабные.

1 октября Израиль объявил о начале наземной операции на юге Ливана, чтобы защититься от атак Хезболлы. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Израиль имеет право на самооборону, а президент Ирана осудил действия ЦАХАЛ.

В этот же день Иран запустил по Израилю около 200 баллистических ракет. По утверждению Корпуса стражей исламской революции, впервые были применены гиперзвуковые ракеты "Фаттах".

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал ответить Ирану за массированную ракетную атаку на его страну.