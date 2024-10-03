Израиль нанес удар по центру Бейрута: целью было здание возле парламента – Reuters
Утром 3 октября Израиль нанес авиаудар по центру Бейрута, в результате чего погибли по меньшей мере шесть человек, семеро получили ранения. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на власти Ливана.
По данным источника издания в службе безопасности, атака была направлена на объект в центральном районе столицы Ливана Бачура, неподалеку от здания парламента и правительственных учреждений.
Также сообщается, что три ракеты попали в южный пригород Дахия, где на прошлой неделе был убит предводитель Хезболлы Хасана Насраллу, сообщили ливанские силовики.
Накануне израильские военные заявили, что к их наземным операциям в Ливане присоединились регулярные пехотные и бронетанковые подразделения, поскольку ракетная атака Ирана и обещание Израиля ответить возмездием вызвали опасения, что нефтедобывающий Ближний Восток может оказаться вовлеченным в масштабные.
- 1 октября Израиль объявил о начале наземной операции на юге Ливана, чтобы защититься от атак Хезболлы. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Израиль имеет право на самооборону, а президент Ирана осудил действия ЦАХАЛ.
- В этот же день Иран запустил по Израилю около 200 баллистических ракет. По утверждению Корпуса стражей исламской революции, впервые были применены гиперзвуковые ракеты "Фаттах".
- Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал ответить Ирану за массированную ракетную атаку на его страну.