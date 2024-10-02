Генсек ООН осудил атаку Ирана после того, как Израиль объявил его персоной нон грата
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш "решительно осудил" иранский ракетный удар по Израилю после того, как страна сделала его персоной нон грата за отсутствие реакции на атаку. Слова осуждения Гутерреш объявил в обращении к Совбезу ООН.
"Как я делал в связи с атакой Ирана в апреле – и как это должно было быть очевидно вчера в контексте высказанного мною осуждения – я снова решительно осуждаю вчерашний масштабный ракетный удар Ирана по Израилю", – отметил чиновник.
Он сказал, что "парадоксальным образом" такие упреки не способствуют делу палестинского народа или уменьшению его страданий.
Ранее, во время массированной атаки Ирана, Гутерреш написал в Х (Twitter), что осуждает расширение конфликта на Ближнем Востоке, и заявил, что сторонам нужно прекратить огонь. Ни Иран, ни Израиль в сообщении не упоминались.
На следующий день министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац объявил Гутерреша персоной нон грата и запретил ему въезд в страну.
"Тот, кто не может однозначно осудить нападение Ирана на Израиль, как это сделали почти все страны мира, не заслуживает того, чтобы ступить на израильскую землю", – объяснил министр.
- 1 октября Иран запустил по Израилю 180 баллистических ракет – большинство перехватили, сообщили в армии страны. Ранее в тот же день Израиль начал наземную операцию в Ливане против группировки "Хезболла", поддерживающей Иран, чему предшествовала ликвидация руководителя этой организации. Это уже вторая прямая атака Ирана по Израилю – первая была в апреле.
- Премьер Израиля пообещал ответить Ирану за массированную ракетную атаку, в Белом доме пригрозили Ирану "серьезными последствиями".
- Украинский МИД "решительно осудил" массированную иранскую ракетную атаку против Израиля и призвал партнеров так же защищать украинское небо во время атак России.