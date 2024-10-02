Генсек ООН осудил атаку Ирана после того, как Израиль объявил его персоной нон грата

Чиновник отметил, что "парадоксальным образом" такие упреки не способствуют делу палестинского народа или уменьшению его страданий

Антониу Гутерреш (Фото: EPA)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш "решительно осудил" иранский ракетный удар по Израилю после того, как страна сделала его персоной нон грата за отсутствие реакции на атаку. Слова осуждения Гутерреш объявил в обращении к Совбезу ООН.

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"Как я делал в связи с атакой Ирана в апреле – и как это должно было быть очевидно вчера в контексте высказанного мною осуждения – я снова решительно осуждаю вчерашний масштабный ракетный удар Ирана по Израилю", – отметил чиновник.

Он сказал, что "парадоксальным образом" такие упреки не способствуют делу палестинского народа или уменьшению его страданий.

Ранее, во время массированной атаки Ирана, Гутерреш написал в Х (Twitter), что осуждает расширение конфликта на Ближнем Востоке, и заявил, что сторонам нужно прекратить огонь. Ни Иран, ни Израиль в сообщении не упоминались.

На следующий день министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац объявил Гутерреша персоной нон грата и запретил ему въезд в страну.

"Тот, кто не может однозначно осудить нападение Ирана на Израиль, как это сделали почти все страны мира, не заслуживает того, чтобы ступить на израильскую землю", – объяснил министр.