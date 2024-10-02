Украина призвала союзников защищать ее от России так же, как они защищают Израиль от Ирана

Официальный Киев осудил иранскую атаку и напомнил, что исламская республика поддерживает Россию в войне

Обломок иранской ракеты на юге Израиля (Фото: ABIR SULTAN/EPA)

Украинское министерство иностранных дел "решительно осуждает" массированную иранскую ракетную атаку против Израиля и призвало партнеров также защищать украинское небо во время атак России. Соответствующее сообщение появилось на сайте дипломатического ведомства.

"В очередной раз призываем все стороны ближневосточного противостояния не допустить перерастания конфликта в широкомасштабную войну, последствия которой будут носить катастрофический характер не только для людей в регионе, но и для всего мира", – написал МИД.

Также ведомство напомнило о том, что иранский режим поставляет России вооружение для войны – и Украина осуждает действия Ирана, одновременно дестабилизирующие Европу и Ближний восток.

Украина поддержала оперативные действия союзников и партнеров Израиля – те приняли превентивные меры, чтобы минимизировать негативные последствия иранского ракетного обстрела.

В то же время МИД призвал союзников Украины "так же решительно и без колебаний" защищать украинское небо от ракетных и дроновых атак России: "Поскольку человеческая жизнь одинаково ценна в любой части мира".