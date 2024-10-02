Украина призвала союзников защищать ее от России так же, как они защищают Израиль от Ирана
Украинское министерство иностранных дел "решительно осуждает" массированную иранскую ракетную атаку против Израиля и призвало партнеров также защищать украинское небо во время атак России. Соответствующее сообщение появилось на сайте дипломатического ведомства.
"В очередной раз призываем все стороны ближневосточного противостояния не допустить перерастания конфликта в широкомасштабную войну, последствия которой будут носить катастрофический характер не только для людей в регионе, но и для всего мира", – написал МИД.
Также ведомство напомнило о том, что иранский режим поставляет России вооружение для войны – и Украина осуждает действия Ирана, одновременно дестабилизирующие Европу и Ближний восток.
Украина поддержала оперативные действия союзников и партнеров Израиля – те приняли превентивные меры, чтобы минимизировать негативные последствия иранского ракетного обстрела.
В то же время МИД призвал союзников Украины "так же решительно и без колебаний" защищать украинское небо от ракетных и дроновых атак России: "Поскольку человеческая жизнь одинаково ценна в любой части мира".
- 1 октября Иран запустил по Израилю 180 баллистических ракет – большинство перехватили, сообщили в армии страны. Ранее в тот же день Израиль начал наземную операцию в Ливане против поддерживаемой Ираном группировки Хезболла. Это уже вторая прямая атака Ирана по Израилю – первая была в апреле.
- И в первый, и во второй раз отбивать удар помогали международные партнеры Израиля. Для Украины такая опция все еще недоступна – нет согласия в НАТО, сообщал польский министр обороны еще в июле. Впрочем, продвижения по этому вопросу пока нет, хотя о такой необходимости заявлял и польский премьер в сентябре.
- Между тем, регулярно случаются инциденты с тем, как российские беспилотники залетают в воздушное пространство стран-соседей Украины. В НАТО заявляют – у них нет данных, что Россия делает это намеренно, и в Латвии, где уже упал "шахед", такого же мнения. В то же время Польша, Румыния и Латвия (все уже пострадали от российских дронов) призвали Альянс к усилению ПВО. НАТО ужесточила мониторинг воздушного пространства Румынии после падения российских беспилотников.