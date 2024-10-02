Україна закликала союзників захищати її від Росії так само, як вони захищають Ізраїль від Ірану

Уламок іранської ракети на півдні Ізраїлю (Фото: ABIR SULTAN / EPA)

Українське міністерство закордонних справ "рішуче засуджує" масовану іранську ракетну атаку проти Ізраїлю й закликало партнерів так само захищати українське небо під час атак Росії. Відповідне повідомлення з'явилося на сайті дипломатичного відомства.

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"Вчергове закликаємо усі сторони близькосхідного протистояння не допустити переростання конфлікту у широкомасштабну війну, наслідки якої матимуть катастрофічний характер не лише для людей у регіоні, але й для всього світу", – написало МЗС.

Також відомство нагадало про те, що іранський режим постачає Росії озброєння для війни – і Україна засуджує дії Ірану, котрі одночасно дестабілізують Європу та Близький схід.

Україна підтримала оперативні дії союзників та партнерів Ізраїлю – ті вжили превентивних заходів, аби мінімізувати негативні наслідки іранського ракетного обстрілу.

Водночас МЗС закликало союзників України "так само рішуче та без коливань" захищати українське небо від ракетних та дронових атак Росії: "Оскільки людське життя є однаково цінним у будь-якій частині світу".