Україна закликала союзників захищати її від Росії так само, як вони захищають Ізраїль від Ірану
Українське міністерство закордонних справ "рішуче засуджує" масовану іранську ракетну атаку проти Ізраїлю й закликало партнерів так само захищати українське небо під час атак Росії. Відповідне повідомлення з'явилося на сайті дипломатичного відомства.
"Вчергове закликаємо усі сторони близькосхідного протистояння не допустити переростання конфлікту у широкомасштабну війну, наслідки якої матимуть катастрофічний характер не лише для людей у регіоні, але й для всього світу", – написало МЗС.
Також відомство нагадало про те, що іранський режим постачає Росії озброєння для війни – і Україна засуджує дії Ірану, котрі одночасно дестабілізують Європу та Близький схід.
Україна підтримала оперативні дії союзників та партнерів Ізраїлю – ті вжили превентивних заходів, аби мінімізувати негативні наслідки іранського ракетного обстрілу.
Водночас МЗС закликало союзників України "так само рішуче та без коливань" захищати українське небо від ракетних та дронових атак Росії: "Оскільки людське життя є однаково цінним у будь-якій частині світу".
- 1 жовтня Іран запустив по Ізраїлю 180 балістичних ракет – більшість перехопили, повідомили в армії країни. Раніше того ж дня Ізраїль почав наземну операцію в Лівані проти угрупування Хезболла, яку підтримує Іран. Це вже друга пряма атака Ірану по Ізраїлю – перша була у квітні.
- І вперше, і вдруге відбивати удар допомагали міжнародні партнери Ізраїлю. Для України така опція все ще недоступна – немає згоди у НАТО, повідомляв польський міністр оборони ще у липні. Утім, просування у цьому питанні поки що немає, хоча про таку необхідність заявляв і польський прем'єр у вересні.
- Тим часом регулярно трапляються інциденти із тим, як російські безпілотники залітають у повітряний простір країн-сусідів України. У НАТО заявляють – у них немає даних, що Росія робить це навмисно, а у Латвії, де вже впав "шахед", такої ж думки. Водночас Польща, Румунія та Латвія (всі уже постраждали від російських дронів) закликали Альянс до посилення ППО. Наразі НАТО посилило моніторинг повітряного простору Румунії після падіння російських безпілотників.