США обещают Ирану "серьезные последствия" за атаки на Израиль

Джейк Салливан подчеркнул, что запуск почти 200 баллистических ракет по Израилю является "серьезной эскалацией"

Джейк Салливан (Фото: ЕРА)

В Белом доме пригрозили Ирану "серьезными последствиями" из-за его массированной ракетной атаки на Израиль 1 октября. Об этом пишет американская газета The Washington Post со ссылкой на советника по национальной безопасности Джейка Салливана.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

"Мы четко дали понять, что будут последствия, серьезные последствия. Мы будем работать с Израилем над тем, чтобы это стало реальностью", – заявил он.

Он не уточнил, в какой форме проявятся обещанные последствия для Ирана, уже находящегося под многочисленными санкциями США. В то же время Салливан подчеркнул, что запуск около 200 баллистических ракет по Израилю является "серьезной эскалацией".

Советник также отметил, что президент Джо Байден тщательно следит за ситуацией.

"Сейчас мы собираемся рассмотреть, какими будут следующие шаги, чтобы обеспечить в первую очередь американские интересы, а затем максимально способствовать стабильности по мере того, как мы будем двигаться вперед", – заявил Салливан.