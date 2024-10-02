США обещают Ирану "серьезные последствия" за атаки на Израиль
В Белом доме пригрозили Ирану "серьезными последствиями" из-за его массированной ракетной атаки на Израиль 1 октября. Об этом пишет американская газета The Washington Post со ссылкой на советника по национальной безопасности Джейка Салливана.
"Мы четко дали понять, что будут последствия, серьезные последствия. Мы будем работать с Израилем над тем, чтобы это стало реальностью", – заявил он.
Он не уточнил, в какой форме проявятся обещанные последствия для Ирана, уже находящегося под многочисленными санкциями США. В то же время Салливан подчеркнул, что запуск около 200 баллистических ракет по Израилю является "серьезной эскалацией".
Советник также отметил, что президент Джо Байден тщательно следит за ситуацией.
"Сейчас мы собираемся рассмотреть, какими будут следующие шаги, чтобы обеспечить в первую очередь американские интересы, а затем максимально способствовать стабильности по мере того, как мы будем двигаться вперед", – заявил Салливан.
- 1 октября 2024 года пресс-секретарь ЦАХАЛ Хагари сообщил, что Иран запустил 180 баллистических ракет по Израилю — было небольшое количество ударов по центру страны, остальные были направлены на юг.
- Израиль объявил о начале наземной операции на юге Ливана, чтобы защититься от атак Хезболла. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Израиль имеет право на самооборону, а президент Ирана осудил действия ЦАХАЛ.
- В Белом доме выразили обеспокоенность тем, что наземная операция Израиля может перерасти в длительную войну. Однако действия ЦАХАЛ также назвали самообороной.