США обіцяють Ірану "серйозні наслідки" за атаки на Ізраїль

Джейк Салліван підкреслив, що запуск майже 200 балістичних ракет по Ізраїлю є "серйозною ескалацією"

Джейк Салліван (Фото: ЕРА)

У Білому домі пригрозили Ірану "серйозними наслідками" через його масовану ракетну атаку на Ізраїль 1 жовтня. Про це пише американська газета The Washington Post з посиланням на радника з національної безпеки Джейка Саллівана.

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"Ми чітко дали зрозуміти, що будуть наслідки, серйозні наслідки. Ми працюватимемо з Ізраїлем над тим, щоб це стало реальністю", – заявив він.

Він не уточнив, у якій формі проявляться обіцяні наслідки для Ірану, який вже перебуває під численними санкціями США. Водночас Салліван підкреслив, що запуск майже 200 балістичних ракет по Ізраїлю є "серйозною ескалацією".

Радник також зауважив, що президент Джо Байден ретельно стежить за ситуацією.

"Зараз ми збираємося розглянути, якими будуть наступні кроки, щоб забезпечити насамперед американські інтереси, а потім максимально сприяти стабільності в міру того, як ми будемо рухатися вперед", – заявив Салліван.