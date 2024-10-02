США обіцяють Ірану "серйозні наслідки" за атаки на Ізраїль
У Білому домі пригрозили Ірану "серйозними наслідками" через його масовану ракетну атаку на Ізраїль 1 жовтня. Про це пише американська газета The Washington Post з посиланням на радника з національної безпеки Джейка Саллівана.
"Ми чітко дали зрозуміти, що будуть наслідки, серйозні наслідки. Ми працюватимемо з Ізраїлем над тим, щоб це стало реальністю", – заявив він.
Він не уточнив, у якій формі проявляться обіцяні наслідки для Ірану, який вже перебуває під численними санкціями США. Водночас Салліван підкреслив, що запуск майже 200 балістичних ракет по Ізраїлю є "серйозною ескалацією".
Радник також зауважив, що президент Джо Байден ретельно стежить за ситуацією.
"Зараз ми збираємося розглянути, якими будуть наступні кроки, щоб забезпечити насамперед американські інтереси, а потім максимально сприяти стабільності в міру того, як ми будемо рухатися вперед", – заявив Салліван.
- 1 жовтня 2024 року речник ЦАХАЛ Хагарі повідомив, що Іран запустив 180 балістичних ракет по Ізраїлю — була невелика кількість ударів по центру країни, інші були спрямовані на південь.
- Ізраїль оголосив про початок наземної операції на півдні Лівану, щоб захиститися від атак Хезболли. Голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що Ізраїль має право на самооборону, а президент Ірану засудив дії ЦАХАЛ.
- У Білому домі висловили занепокоєння тим, що наземна операція Ізраїлю може перерости у тривалу війну. Проте дії ЦАХАЛ також назвали самообороною.