Ердоган вважає, що Ізраїль після наступу на Ліван може "націлитися" на Туреччину

Турецький лідер закликав до деескалації конфлікту і засудив наступ Ізраїлю на Ліван

Реджеп Тайїп Ердоган (Фото: ЕРА/MICHAEL REYNOLDS)

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган вважає, що Ізраїль потенційно може "напасти" на його країну. Він засудив наступ ЦАХАЛ на Ліван та застеріг від подальшої ескалації конфлікту, передає агентство TRT.

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Ердоган звинуватив Ізраїль у "геноциді" в Секторі Гази та заявив, що наслідки його дій проти Лівану будуть "зовсім іншими, ніж попередні окупації".

Він також висловив занепокоєння, що після Лівану Ізраїль "може звернути увагу" на території Туреччини.

"Після Палестини та Лівану ізраїльське керівництво, що одержиме божевільною ідеєю "землі обітованої", націлиться на наші рідні землі. Окупація, терор і агресія вже біля нашого порога. Перед нами не держава, пов'язана законом, а банда вбивць, що харчується кров'ю і розжиріла від окупації", – висловився Ердоган.