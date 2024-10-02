Ердоган вважає, що Ізраїль після наступу на Ліван може "націлитися" на Туреччину
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган вважає, що Ізраїль потенційно може "напасти" на його країну. Він засудив наступ ЦАХАЛ на Ліван та застеріг від подальшої ескалації конфлікту, передає агентство TRT.
Ердоган звинуватив Ізраїль у "геноциді" в Секторі Гази та заявив, що наслідки його дій проти Лівану будуть "зовсім іншими, ніж попередні окупації".
Він також висловив занепокоєння, що після Лівану Ізраїль "може звернути увагу" на території Туреччини.
"Після Палестини та Лівану ізраїльське керівництво, що одержиме божевільною ідеєю "землі обітованої", націлиться на наші рідні землі. Окупація, терор і агресія вже біля нашого порога. Перед нами не держава, пов'язана законом, а банда вбивць, що харчується кров'ю і розжиріла від окупації", – висловився Ердоган.
- 1 жовтня 2024 року речник ЦАХАЛ Хагарі повідомив, що Іран запустив 180 балістичних ракет по Ізраїлю — була невелика кількість ударів по центру країни, інші були спрямовані на південь.
- Ізраїль оголосив про початок наземної операції на півдні Лівану, щоб захиститися від атак Хезболли. Голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що Ізраїль має право на самооборону, а президент Ірану засудив дії ЦАХАЛ.
- У Білому домі висловили занепокоєння тим, що наземна операція Ізраїлю може перерости у тривалу війну. Проте дії ЦАХАЛ також назвали самообороною.