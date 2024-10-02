Эрдоган считает, что Израиль после наступления на Ливан может "нацелиться" на Турцию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что Израиль потенциально может "напасть" на его страну. Он осудил наступление ЦАХАЛ на Ливан и предостерег от дальнейшей эскалации конфликта, передает агентство TRT.
Эрдоган обвинил Израиль в "геноциде" в Секторе Газа и заявил, что последствия его действий против Ливана будут "совсем другими, чем предыдущие оккупации".
Он также выразил обеспокоенность тем, что после Ливана Израиль "может обратить внимание" на территории Турции.
"После Палестины и Ливана израильское руководство, одержимое безумной идеей "земли обетованной", нацелится на наши родные земли. Оккупация, террор и агрессия уже у нашего порога. Перед нами не государство, связанное законом, а банда убийц, питающаяся кровь и разжиревшая от оккупации", – высказался Эрдоган.
- 1 октября 2024 года пресс-секретарь ЦАХАЛ Хагари сообщил, что Иран запустил 180 баллистических ракет по Израилю — было небольшое количество ударов по центру страны, остальные были направлены на юг.
- Израиль объявил о начале наземной операции на юге Ливана, чтобы защититься от атак Хезболлы. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Израиль имеет право на самооборону, а президент Ирана осудил действия ЦАХАЛ.
- В Белом доме выразили обеспокоенность тем, что наземная операция Израиля может перерасти в длительную войну. Однако действия ЦАХАЛ также назвали самообороной.