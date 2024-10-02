Эрдоган считает, что Израиль после наступления на Ливан может "нацелиться" на Турцию

Турецкий лидер призвал к деэскалации конфликта и осудил наступление Израиля на Ливан

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: ЕРА/MICHAEL REYNOLDS)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что Израиль потенциально может "напасть" на его страну. Он осудил наступление ЦАХАЛ на Ливан и предостерег от дальнейшей эскалации конфликта, передает агентство TRT.

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Эрдоган обвинил Израиль в "геноциде" в Секторе Газа и заявил, что последствия его действий против Ливана будут "совсем другими, чем предыдущие оккупации".

Он также выразил обеспокоенность тем, что после Ливана Израиль "может обратить внимание" на территории Турции.

"После Палестины и Ливана израильское руководство, одержимое безумной идеей "земли обетованной", нацелится на наши родные земли. Оккупация, террор и агрессия уже у нашего порога. Перед нами не государство, связанное законом, а банда убийц, питающаяся кровь и разжиревшая от оккупации", – высказался Эрдоган.