Эрдоган считает, что Израиль после наступления на Ливан может "нацелиться" на Турцию
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: ЕРА/MICHAEL REYNOLDS)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что Израиль потенциально может "напасть" на его страну. Он осудил наступление ЦАХАЛ на Ливан и предостерег от дальнейшей эскалации конфликта, передает агентство TRT.

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Эрдоган обвинил Израиль в "геноциде" в Секторе Газа и заявил, что последствия его действий против Ливана будут "совсем другими, чем предыдущие оккупации".

Он также выразил обеспокоенность тем, что после Ливана Израиль "может обратить внимание" на территории Турции.

"После Палестины и Ливана израильское руководство, одержимое безумной идеей "земли обетованной", нацелится на наши родные земли. Оккупация, террор и агрессия уже у нашего порога. Перед нами не государство, связанное законом, а банда убийц, питающаяся кровь и разжиревшая от оккупации", – высказался Эрдоган.

  • 1 октября 2024 года пресс-секретарь ЦАХАЛ Хагари сообщил, что Иран запустил 180 баллистических ракет по Израилю — было небольшое количество ударов по центру страны, остальные были направлены на юг.
  • Израиль объявил о начале наземной операции на юге Ливана, чтобы защититься от атак Хезболлы. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Израиль имеет право на самооборону, а президент Ирана осудил действия ЦАХАЛ.
  • В Белом доме выразили обеспокоенность тем, что наземная операция Израиля может перерасти в длительную войну. Однако действия ЦАХАЛ также назвали самообороной.
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