Генсек ООН Гуттереш засудив атаку Ірану, після того як Ізраїль оголосив його персоною нон ґрата

Посадовець зауважив, що "парадоксальним чином" такі напади не сприяють справі палестинського народу або зменшенню його страждань

Антоніу Гутерреш (Фото: EPA)

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш "рішуче засудив" іранський ракетний удар по Ізраїлю після того, як країна зробила його персоною нон ґрата за відсутність реакції на атаку. Слова засудження Гутерреш оголосив у зверненні до Ради Безпеки ООН.

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"Як я робив у зв’язку з атакою Ірану у квітні – і як це мало бути очевидним вчора в контексті висловленого мною засудження – я знову рішуче засуджую вчорашній масштабний ракетний удар Ірану по Ізраїлю", – зазначив чиновник.

Він зауважив, що "парадоксальним чином" такі напади не сприяють справі палестинського народу або зменшенню його страждань.

Раніше, під час масованої атаки Ірану, Гутерреш написав у Х (Twitter), що засуджує розширення конфлікту на Близькому Сході, й заявив, що сторонам треба припинити вогонь. Ані Іран, ані Ізраїль у повідомленні не згадувалися.

Наступного дня міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац оголосив Гутерреша персоною нон ґрата і заборонив йому в'їзд до країни.

"Той, хто не може однозначно засудити напад Ірану на Ізраїль, як це зробили майже всі країни світу, не заслуговує на те, щоб ступити на ізраїльську землю", – пояснив міністр.