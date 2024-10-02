Шольц засудив атаку на Ізраїль. Іран ризикує підпалити весь Близький Схід

Олаф Шольц (Фото: EPA)

Німеччина "рішуче засуджує" атаки Ірану на Ізраїль. Канцлер Олаф Шольц заявив, що Іран ризикує "підпалити весь регіон", передає Sueddeutsche із посиланням на заяву федерального уряду.

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"Іран ризикує підпалити весь регіон – цьому потрібно запобігти за будь-яку ціну" — сказав Шольц.

Також уряд Німеччини закликав Іран і Хезболлу припинити акти агресії. Якщо цього не станеться, існує ризик того, що конфлікт може загострити "і без того напружену" ситуацію на Близькому Сході.

Німеччина має наміри працювати над припиненням вогню між Ізраїлем і Хезболлою. Шольц зазначив, що це має стати початком повної реалізації резолюції безпеки ООН 1701, в якій сказано, що Хезболла має вийти з прикордонної зони з Ізраїлем. Цей документ був прийнятий ще у 2006 році, але досі не реалізований.

Ізраїль 1 жовтня оголосив про початок наземної операції на півдні Лівану, щоб захиститися від атак Хезболли. Голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що Ізраїль має право на самооборону, а президент Ірану засудив дії ЦАХАЛ.

У Білому домі висловили занепокоєння тим, що наземна операція Ізраїлю може перерости у тривалу війну. Проте дії ЦАХАЛ також назвали самообороною.

В той же день в Ізраїлі повідомили, що Іран запустив 180 балістичних ракет по країні — була невелика кількість ударів в центральну частину, інші були спрямовані на південь.

Білий дім 2 жовтня пообіцяв Ірану "серйозні наслідки" за атаки на Ізраїль. Запуск майже 200 балістичних ракет назвали в США "серйозною ескалацією".

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