Шольц осудил атаку на Израиль. Иран рискует поджечь весь Ближний Восток

Олаф Шольц (Фото: EPA)

Германия "решительно осуждает" атаки Ирана на Израиль. Канцлер Олаф Шольц заявил, что Иран рискует "поджечь весь регион", передает Sueddeutsche со ссылкой на заявление федерального правительства.

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"Иран рискует поджечь весь регион – это нужно предотвратить любой ценой", — сказал Шольц.

Также правительство Германии призвало Иран и Хезболлу прекратить акты агрессии. Если этого не произойдет, существует риск того, что конфликт может обострить "и без того напряженную" ситуацию на Ближнем Востоке.

Германия намерена работать над прекращением огня между Израилем и Хезболлой. Шольц отметил, что это должно стать началом полной реализации резолюции безопасности ООН 1701, в которой говорится, что Хезболла должна выйти из приграничной зоны с Израилем. Этот документ был принят еще в 2006 году, но до сих пор не реализован.

Израиль 1 октября объявил о начале наземной операции на юге Ливана, чтобы защититься от атак Хезболла. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Израиль имеет право на самооборону, а президент Ирана осудил действия ЦАХАЛ.

В Белом доме выразили обеспокоенность тем, что наземная операция Израиля может перерасти в длительную войну. Однако действия ЦАХАЛ также назвали самообороной.

В тот же день в Израиле сообщили, что Иран запустил 180 баллистических ракет по стране – было небольшое количество ударов в центральную часть, остальные были направлены на юг.

Белый дом 2 октября пообещал Ирану "серьезные последствия" за атаки на Израиль. Запуск около 200 баллистических ракет назвали в США "серьезной эскалацией".

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