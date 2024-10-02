Ізраїль заборонив главі ООН Гутеррешу в'їзд до країни й оголосив персоною нон ґрата
Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац оголосив генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерреша персоною нон ґрата і заборонив йому в'їзд до країни. Про це він написав у соціальній мережі Х (Twitter).
"Сьогодні я оголосив генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша персоною нон ґрата в Ізраїлі й заборонив йому в’їзд до країни. Той, хто не може однозначно засудити напад Ірану на Ізраїль, як це зробили майже всі країни світу, не заслуговує на те, щоб ступити на ізраїльську землю", – заявив глава МЗС Ізраїлю.
Кац зазначив, що генсек ООН досі не засудив напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, їхню "різанину та сексуальні звірства". Крім цього, ООН досі не визнала ХАМАС терористичною організацією, нагадав голова МЗС Ізраїлю.
Також Кац назвав Іран "матір'ю світового терору" та звинуватив генсека ООН у тому, що він нібито підтримує ХАМАС і Хезболлу. Він заявив, що Гутерреш "запам’ятається як пляма в історії ООН".
Напередодні, під час масованої атаки Ірану 1 жовтня, Гутеррешнаписав у Х (Twitter),що засуджує розширення конфлікту на Близькому Сході, і заявив, що сторонам треба припинити вогонь.
- 1 жовтня Ізраїль оголосив про початок наземної операції на півдні Лівану, щоб захиститися від атак Хезболли. Голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що Ізраїль має право на самооборону, а президент Ірану засудив дії ЦАХАЛ.
- Того ж дня в Ізраїлі повідомили, що Іран запустив 180 балістичних ракет по країні — була невелика кількість ударів у центральну частину, інші були спрямовані на південь.
- Білий дім 2 жовтня пообіцяв Ірану "серйозні наслідки" за атаки на Ізраїль. Запуск майже 200 балістичних ракет назвали в США "серйозною ескалацією".
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Іран ризикує "підпалити весь регіон". Також німецький уряд закликав Іран і Хезболлу припинити акти агресії.