Ізраїль заборонив главі ООН Гутеррешу в'їзд до країни й оголосив персоною нон ґрата

Це сталося після коментарів Гутерреша про ракетну атаку Ірану по Ізраїлю

Антоніу Гутерреш (Фото: Getty Images)

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац оголосив генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерреша персоною нон ґрата і заборонив йому в'їзд до країни. Про це він написав у соціальній мережі Х (Twitter).

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"Сьогодні я оголосив генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша персоною нон ґрата в Ізраїлі й заборонив йому в’їзд до країни. Той, хто не може однозначно засудити напад Ірану на Ізраїль, як це зробили майже всі країни світу, не заслуговує на те, щоб ступити на ізраїльську землю", – заявив глава МЗС Ізраїлю.

Кац зазначив, що генсек ООН досі не засудив напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, їхню "різанину та сексуальні звірства". Крім цього, ООН досі не визнала ХАМАС терористичною організацією, нагадав голова МЗС Ізраїлю.

Також Кац назвав Іран "матір'ю світового терору" та звинуватив генсека ООН у тому, що він нібито підтримує ХАМАС і Хезболлу. Він заявив, що Гутерреш "запам’ятається як пляма в історії ООН".

Напередодні, під час масованої атаки Ірану 1 жовтня, Гутеррешнаписав у Х (Twitter),що засуджує розширення конфлікту на Близькому Сході, і заявив, що сторонам треба припинити вогонь.