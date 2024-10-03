Reuters: убит боевик ХАМАС, который устроил самосуд над военными ЦАХАЛ в нулевых

Израиль раскрыл имена еще троих боевиков ХАМАС, которые были ликвидированы еще три месяца назад

Абдель Азиз Салха (Фото: Imago images)

Ликвидирован боевик ХАМАС Абдель-Азиз Салха, который был приговорен к пожизненному за убийство израильских солдат, но позже депортирован в Газу в ходе обмена пленными. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на медиков ХАМАС и заявления арабских СМИ.

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Как утверждается, Салха погиб в результате удара Израиля 3 октября по Дейр-эль-Балахе, расположенном в центральной части сектора Газа. По словам медиков, в этом районе на территории школы Аль-Аклук размещалась палатка с палестинскими беженцами.

Кроме того, военные Израиля заявили, что были убиты три высокопоставленных чиновника ХАМАС в результате авиаудара по сектору Газа три месяца назад и раскрыли их имена: Рави Муштаха (доверенное лицо лидера ХАМАС в секторе Газа) Йехьи ас-Синвара и Самех ас-Сарадж (высокопоставленные сотрудники службы безопасности), Сами Одех, (командующий общей службой безопасности ХАМАС).

Салха был арестован Израилем в 2001 году и приговорен к пожизненному сроку после того, как в 2000 году похвастался "жестоким линчеванием" резервистов ЦАХАЛа Вадима Нуржица и Йосефа Авраами. Как пишет Ynetnews, одного из них он задушил своими руками, а после показал окровавленные руки толпе.

Салха был освобожден вместе с еще более чем 1000 других палестинцев в 2011 году в результате обмена пленными между Израилем и ХАМАС. Его обменяли на израильского солдата Гилада Шалита, который провел пять лет в плену в Газе.