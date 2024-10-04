Верховный лидер Ирана заявил, что страна не отступит от Израиля

Аятолла Ирана заявил, что удары по Израилю с территории любой страны станут услугой для всего региона

Али Хаменеи читает молитву 4 октября (Фото: EPA)

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что страна и союзники не отступят от Израиля после нападения на Бейрут, передает Aljazeera. По данным Reuters, пятничный удар мог быть направлен против наследника убитого лидера Хезболлы Хашима Сафи ад-Дина.

"Сопротивление в регионе не отступит даже после убийства его лидеров", — сказал аятолла, упомянув в своей речи убитого главаря ХАМАС Хасана Насраллу и назвав его нападение на Израиль законным и легитимным.

Хаменеи 4 октября впервые за почти пять лет возглавил пятничную молитву. Произошло это после очередной атаки Израиля по Бейруту. После молитвы он обратился к иранцам и палестинцам с речью. Верховный лидер Ирана заявил, что страна не будет "медлить или поспешит с выполнением своего долга" в противостоянии Израилю, и добавил, что каждый народ имеет право "защищать себя от тирании".

Он также заявил, что "враг" у палестинцев, ливанцев, египтян и иракцев один и он пытается "вбить клин" между ними и посеять раздор. Аятолла также оправдал атаки Ливана на Израиль, заявив, что ни один суд или международная организация не могут обвинить палестинцев в том, что они "защищают свою родину".

Вторая часть речи верховного лидера Ирана была произнесена на арабском языке. Он назвал проблемой поддержку Израиля другими странами, но в то же время призвал Ливан продолжать борьбу.

"Любые удары по сионистскому режиму со стороны любого человека и любой организации являются услугой всему региону и, возможно, всему человечеству", — сказал Хаменеи.

Как отмечает Reuters, в речи он не упомянул официального представителя Хезболлы Хашима Сафи ад-Дина, который, по слухам, является преемником Насраллы. Репортер Axios Барак Равид со ссылкой на трех израильских чиновников заявил, что Сафи ад-Дин был атакован в подземном туннеле в Бейруте ночью 4 октября. Официальная информация на этот счет не поступала, судьба Сафи ад-Дина остается неизвестной.