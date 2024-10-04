Верховный лидер Ирана заявил, что страна не отступит от Израиля
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что страна и союзники не отступят от Израиля после нападения на Бейрут, передает Aljazeera. По данным Reuters, пятничный удар мог быть направлен против наследника убитого лидера Хезболлы Хашима Сафи ад-Дина.
"Сопротивление в регионе не отступит даже после убийства его лидеров", — сказал аятолла, упомянув в своей речи убитого главаря ХАМАС Хасана Насраллу и назвав его нападение на Израиль законным и легитимным.
Хаменеи 4 октября впервые за почти пять лет возглавил пятничную молитву. Произошло это после очередной атаки Израиля по Бейруту. После молитвы он обратился к иранцам и палестинцам с речью. Верховный лидер Ирана заявил, что страна не будет "медлить или поспешит с выполнением своего долга" в противостоянии Израилю, и добавил, что каждый народ имеет право "защищать себя от тирании".
Он также заявил, что "враг" у палестинцев, ливанцев, египтян и иракцев один и он пытается "вбить клин" между ними и посеять раздор. Аятолла также оправдал атаки Ливана на Израиль, заявив, что ни один суд или международная организация не могут обвинить палестинцев в том, что они "защищают свою родину".
Вторая часть речи верховного лидера Ирана была произнесена на арабском языке. Он назвал проблемой поддержку Израиля другими странами, но в то же время призвал Ливан продолжать борьбу.
"Любые удары по сионистскому режиму со стороны любого человека и любой организации являются услугой всему региону и, возможно, всему человечеству", — сказал Хаменеи.
Как отмечает Reuters, в речи он не упомянул официального представителя Хезболлы Хашима Сафи ад-Дина, который, по слухам, является преемником Насраллы. Репортер Axios Барак Равид со ссылкой на трех израильских чиновников заявил, что Сафи ад-Дин был атакован в подземном туннеле в Бейруте ночью 4 октября. Официальная информация на этот счет не поступала, судьба Сафи ад-Дина остается неизвестной.
- 28 сентября армия Израиля заявила о ликвидации лидера Хезболлы Хасана Насраллы в результате удара по Бейруту. Президент США назвал это "актом справедливости".
- 1 октября Израиль объявил о начале наземной операции на юге Ливана, чтобы защититься от атак Хезболлы. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Израиль имеет право на самооборону, а президент Ирана осудил действия ЦАХАЛ.
- 1 октября Иран выпустил 180 ракет по Израилю. Часть ударов пришлась по центру страны, остальные – на юг.
- В ночь на 4 октября Израиль ударил по туннелю в Бейруте, сообщило издание Axios. По предварительным данным, Сафи ад-Дин находился в бункере глубоко под землей, и пока неизвестно, погиб ли он при ударе.