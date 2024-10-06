WP: Ізраїль придумав операцію з пейджерами у 2022 році, дев'ять років прослуховував Хезболлу

Протягом дев'яти років Ізраїль прослуховував Хезболлу і готувався до можливого використання вибухівки у разі загострення конфлікту

Місце підриву пейджерів у Лівані 17 вересня (Фото: ЕРА/WAEL HAMZEH)

Ізраїль розробив операцію з використання пейджерів для боротьби з Хезболлою у 2022 році, після дев'яти років прослуховування комунікацій ліванського угруповання через рації, які також містили вибухівку. Такі деталі вдалося дізнатися американській газеті The Washington Post.

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За даними журналістів, ізраїльська розвідка "Моссад" багато років намагалася проникнути в Хезболлу через електронне спостереження та агентів. Вже у 2015 році вони отримали доступ до комунікацій угруповання завдяки раціям із прихованими вибухівками та системами передачі даних. Протягом дев'яти років Ізраїль прослуховував Хезболлу і готувався до можливого використання вибухівки у разі загострення конфлікту.

Через побоювання стеження, Хезболла шукала захищені засоби комунікації і, не підозрюючи про плани Ізраїлю, придбала пейджери, які таємно розробив "Моссад". Пейджери, придбані через посередництво тайванської компанії, містили вибухові пристрої, заховані в акумуляторах, та системи дистанційного контролю, що дозволяли "Моссаду" одночасно підірвати тисячі пейджерів.

У вересні 2023 року прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу зібрав радників для обговорення ризиків. Враховуючи загрозу розкриття вибухівки та можливу відповідь Хезболли, операцію врешті-решт вирішили реалізувати.