Reuters: Іранська гвардія заборонила всі засоби зв'язку після вибухів пейджерів

КВІР проводить всебічну перевірку всіх пристроїв, більшість з яких є саморобними або імпортованими з Китаю та Росії

Фото: ЕРА/IRANIAN PRESIDENCY HANDOUT

Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) наказав своїм членам утриматися від використання будь-яких засобів зв'язку після вибухів пейджерів і рацій у Лівані. Про це пише Reuters із посиланням на неназваних високопоставлених представників служби безпеки Ірану.

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За інформацією співрозмовників, КВІР проводить всебічну перевірку всіх пристроїв, більшість з яких є саморобними або імпортованими з Китаю та Росії.

Зазначається, що Іран занепокоєним ризиком проникнення агентів Ізраїля, у зв'язку з чим також розпочалась перевірка кадрів, спрямована на середніх й високопоставлених членів КВІР. Це передбачає аналіз банківських рахунків як в Ірані, так і за кордоном, а також моніторинг подорожей самих співробітників та їхніх родин.

Ще один співрозмовник підкреслив, що Іран особливо стурбований захистом своїх ядерних і ракетних об'єктів, особливо тих, що знаходяться під землею. Заходи безпеки на цих об'єктах були посилені ще минулого року після звинувачень у спробах саботажу ракетної програми.

"Ніколи раніше не було таких суворих заходів безпеки, як зараз", — зазначив один з інформаторів, указуючи на підвищення рівня безпеки після вибухів у Лівані.

Також іранські військові використовують різноманітні зашифровані засоби зв'язку, включно з раціями, для забезпечення безпечного спілкування, причому багато з цих пристроїв розробляються в країні, щоб зменшити залежність від імпорту.

17 вересня у Лівані масово вибухнули пейджери, які бойовики Хезболли використовують для зв'язку, – поранення отримали тисячі людей, є загиблі. За даними Reuters, до вибухів пейджерів причетна розвідувальна служба Ізраїлю Моссад.

18 вересня були загиблі, сотні людей отримали поранення внаслідок вибухів рацій, які використовувала Хезболла.

Канал ABC News із посиланням на неназваного співрозмовника у розвідці США повідомив, що Ізраїль брав участь у виробництві пейджерів, причому операція планувалася щонайменше 15 років.

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