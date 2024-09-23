Reuters: Іранська гвардія заборонила всі засоби зв'язку після вибухів пейджерів
Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) наказав своїм членам утриматися від використання будь-яких засобів зв'язку після вибухів пейджерів і рацій у Лівані. Про це пише Reuters із посиланням на неназваних високопоставлених представників служби безпеки Ірану.
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За інформацією співрозмовників, КВІР проводить всебічну перевірку всіх пристроїв, більшість з яких є саморобними або імпортованими з Китаю та Росії.
Зазначається, що Іран занепокоєним ризиком проникнення агентів Ізраїля, у зв'язку з чим також розпочалась перевірка кадрів, спрямована на середніх й високопоставлених членів КВІР. Це передбачає аналіз банківських рахунків як в Ірані, так і за кордоном, а також моніторинг подорожей самих співробітників та їхніх родин.
Ще один співрозмовник підкреслив, що Іран особливо стурбований захистом своїх ядерних і ракетних об'єктів, особливо тих, що знаходяться під землею. Заходи безпеки на цих об'єктах були посилені ще минулого року після звинувачень у спробах саботажу ракетної програми.
"Ніколи раніше не було таких суворих заходів безпеки, як зараз", — зазначив один з інформаторів, указуючи на підвищення рівня безпеки після вибухів у Лівані.
Також іранські військові використовують різноманітні зашифровані засоби зв'язку, включно з раціями, для забезпечення безпечного спілкування, причому багато з цих пристроїв розробляються в країні, щоб зменшити залежність від імпорту.
- 17 вересня у Лівані масово вибухнули пейджери, які бойовики Хезболли використовують для зв'язку, – поранення отримали тисячі людей, є загиблі. За даними Reuters, до вибухів пейджерів причетна розвідувальна служба Ізраїлю Моссад.
- 18 вересня були загиблі, сотні людей отримали поранення внаслідок вибухів рацій, які використовувала Хезболла.
- Канал ABC News із посиланням на неназваного співрозмовника у розвідці США повідомив, що Ізраїль брав участь у виробництві пейджерів, причому операція планувалася щонайменше 15 років.
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