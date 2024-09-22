Президент Ізраїлю заперечив причетність країни до підриву пейджерів та рацій Хезболли
Президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ заперечив причетність його країни до підривів пейджерів і рацій угруповання Хезболла у Лівані. Про це політик розповів в інтерв'ю британському медіа Sky News.
Читайте нас в Telegram: головні новини коротко
Герцоґ заявив, що "безумовно відкидає будь-який зв'язок із тим чи іншим джерелом операції" у Лівані.
Ізраїльський президент додав, що у Хезболли є "багато ворогів".
Щодо конфлікту Ізраїлю та угруповання, політик заявив: існує ймовірність "драматичної ескалації" ситуації.
Він заявив, що Ізраїль не зацікавлений у війні з Ліваном, але ця країна була захоплена Хезболлою, й Ізраїль б'ється "за весь вільний світ".
Читайте також: Підриви пейджерів Хезболли. Угорські спецслужби опитали гендиректорку компанії щодо девайсів
- 17 вересня у Лівані масово вибухнули пейджери, які бойовики Хезболли використовують для зв'язку, – поранення отримали тисячі людей, є загиблі. За даними Reuters, до вибухів пейджерів причетна розвідувальна служба Ізраїлю Моссад.
- 18 вересня були загиблі, сотні людей отримали поранення внаслідок вибухів рацій, які використовувала Хезболла.
- Канал ABC News із посиланням на неназваного співрозмовника у розвідці США повідомив, що Ізраїль брав участь у виробництві пейджерів, причому операція планувалася щонайменше 15 років.
Читайте також: Хезболла запустила по Ізраїлю понад 100 ракет цього ранку, країна у вогні – відео