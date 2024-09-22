Президент Ізраїлю заперечив причетність країни до підриву пейджерів та рацій Хезболли

Герцоґ додав, що в угруповання є "багато ворогів"

Іцхак Герцоґ (Фото: ANNA SZILAGYI / EPA)

Президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ заперечив причетність його країни до підривів пейджерів і рацій угруповання Хезболла у Лівані. Про це політик розповів в інтерв'ю британському медіа Sky News.

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Герцоґ заявив, що "безумовно відкидає будь-який зв'язок із тим чи іншим джерелом операції" у Лівані.

Ізраїльський президент додав, що у Хезболли є "багато ворогів".

Щодо конфлікту Ізраїлю та угруповання, політик заявив: існує ймовірність "драматичної ескалації" ситуації.

Він заявив, що Ізраїль не зацікавлений у війні з Ліваном, але ця країна була захоплена Хезболлою, й Ізраїль б'ється "за весь вільний світ".

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17 вересня у Лівані масово вибухнули пейджери, які бойовики Хезболли використовують для зв'язку, – поранення отримали тисячі людей, є загиблі. За даними Reuters, до вибухів пейджерів причетна розвідувальна служба Ізраїлю Моссад.

18 вересня були загиблі, сотні людей отримали поранення внаслідок вибухів рацій, які використовувала Хезболла.

Канал ABC News із посиланням на неназваного співрозмовника у розвідці США повідомив, що Ізраїль брав участь у виробництві пейджерів, причому операція планувалася щонайменше 15 років.

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