Президент Ізраїлю заперечив причетність країни до підриву пейджерів та рацій Хезболли
Іцхак Герцоґ (Фото: ANNA SZILAGYI / EPA)

Президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ заперечив причетність його країни до підривів пейджерів і рацій угруповання Хезболла у Лівані. Про це політик розповів в інтерв'ю британському медіа Sky News.

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Герцоґ заявив, що "безумовно відкидає будь-який зв'язок із тим чи іншим джерелом операції" у Лівані.

Ізраїльський президент додав, що у Хезболли є "багато ворогів".

Щодо конфлікту Ізраїлю та угруповання, політик заявив: існує ймовірність "драматичної ескалації" ситуації.

Він заявив, що Ізраїль не зацікавлений у війні з Ліваном, але ця країна була захоплена Хезболлою, й Ізраїль б'ється "за весь вільний світ".

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