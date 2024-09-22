Президент Израиля отрицает причастность страны к подрыву пейджеров и раций Хезболлы

Герцог добавил, что у группировки есть "многие враги"

Ицхак Герцог (Фото: ANNA SZILAGYI/EPA)

Президент Израиля Ицхак Герцог отверг причастность его страны к взрывам пейджеров и раций группировки "Хезболла" в Ливане. Об этом политик рассказал в интервью британскому медиа Sky News.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

Герцог заявил, что "безусловно отвергает какую-либо связь с тем или иным источником операции" в Ливане.

Израильский президент добавил, что у Хезболлы есть "много врагов".

Насчет конфликта Израиля и группировки политик заявил: существует вероятность "драматической эскалации" ситуации.

Он заявил, что Израиль не заинтересован в войне с Ливаном, но эта страна была захвачена Хезболлой и Израиль сражается "за весь свободный мир".

Читайте также: Подрывы пейджеров Хезболлы. Венгерские спецслужбы опросили гендиректора компании по девайсам

17 сентября в Ливане массово взорвались пейджеры, которые боевики Хезболлы используют для связи – ранения получили тысячи человек, есть погибшие. По данным Reuters, к взрывам пейджеров причастна разведывательная служба Израиля Моссад.

18 сентября были погибшие, сотни людей получили ранения в результате взрывов раций, которые использовала Хезболла.

Канал ABC News со ссылкой на неназванного собеседника в разведке США сообщил, что Израиль принимал участие в производстве пейджеров, причем операция планировалась не менее 15 лет

Читайте также: Хезболла запустила по Израилю более 100 ракет этого утра, страна в огне – видео