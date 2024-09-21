Подрывы пейджеров Хезболлы. Венгерские спецслужбы опросили гендиректора компании

И в фирме, и в правительстве страны заявляли, что BAC Consulting является только торгово-посреднической компанией

Организованные Хезболлой участников группировки, погибших от взрывов пейджеров (Фото: EPA)

Венгерские спецслужбы провели несколько интервью с генеральным директором расположенной в Будапеште компании BAC Consulting, которую связывают со взрывами пейджеров группировки "Хезболла" ранее на этой неделе. Об этом сообщило правительство Венгрии, передает агентство Reuters.

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Ранее, во второй день после взрывов, тайваньская фирма Gold Apollo заявила: модель пейджеров, которые использовались при взрывах в Ливане, были изготовлены именно BAC Consulting. Тайваньская компания отмечала, что только предоставила венгерскому предприятию лицензию на свой бренд и не участвовала в производстве устройств.

Тем временем Кристиана Барсони-Арсидиаконо, генеральный директор и владелица BAC Consulting, заявляла, что не производила пейджеры и была "лишь промежуточным звеном".

Венгерское правительство сообщило, что спецслужбы страны проводят свое расследование с 18 сентября (на следующий день после взрывов) и уже несколько раз опросили гендиректора BAC Consulting.

Правительство цитирует Офис по защите конституции – одно из разведывательных агентств страны.

Ведомство повторило предварительное заявление венгерского Кабмина: утверждают, что примененные при массовых взрывах пейджеры никогда не были в Венгрии.

Ранее в правительстве также заявляли, что BAC Consulting является лишь торгово-посреднической компанией, не имеющей производственных или других объектов в Венгрии.

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