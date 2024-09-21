Підриви пейджерів Хезболи. Угорські спецслужби опитали гендиректорку компанії, причетної до девайсів
Організовані Хезболою учасників угрупування, які загинули від вибухів пейджерів (Фото: EPA)

Угорські спецслужби проведи декілька інтерв'ю з генеральною директоркою розташованої у Будапешті компанії BAC Consulting, котру пов'язують із вибухами пейджерів угрупування "Хезбола" раніше цього тижня. Про це повідомив уряд Угорщини, передає агенція Reuters.

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Раніше, на другий день після вибухів, тайванська фірма Gold Apollo заявила: модель пейджерів, які використовувалися під час вибухів у Лівані, були виготовлені саме BAC Consulting. Тайванська компанія зазначала, що лише надала угорському підприємству ліцензію на свій бренд та не брала участі у виробництві пристроїв.

Тим часом Крістіана Барсоні-Арсідіаконо, генеральна директорка та власниця BAC Consulting, заявляла, що не виготовляла пейджери й була "лише проміжною ланкою".

Угорський уряд повідомив, що спецслужби країни проводять своє розслідування з 18 вересня (на наступний день після вибухів) та вже декілька разів опитали гендиректорку BAC Consulting.

Уряд цитує Офіс із захисту конституції – одну з розвідувальних агенцій країни.

Відомство повторило попередню заяву угорського Кабміну: стверджують, що застосовані під час масових вибухів пейджери ніколи не були в Угорщині.

Раніше в уряді також заявляли, що BAC Consulting є лише торговельно-посередницькою компанією, яка не має виробничих або інших об'єктів в Угорщині.

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