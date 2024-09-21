Підриви пейджерів Хезболи. Угорські спецслужби опитали гендиректорку компанії, причетної до девайсів
Угорські спецслужби проведи декілька інтерв'ю з генеральною директоркою розташованої у Будапешті компанії BAC Consulting, котру пов'язують із вибухами пейджерів угрупування "Хезбола" раніше цього тижня. Про це повідомив уряд Угорщини, передає агенція Reuters.
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Раніше, на другий день після вибухів, тайванська фірма Gold Apollo заявила: модель пейджерів, які використовувалися під час вибухів у Лівані, були виготовлені саме BAC Consulting. Тайванська компанія зазначала, що лише надала угорському підприємству ліцензію на свій бренд та не брала участі у виробництві пристроїв.
Тим часом Крістіана Барсоні-Арсідіаконо, генеральна директорка та власниця BAC Consulting, заявляла, що не виготовляла пейджери й була "лише проміжною ланкою".
Угорський уряд повідомив, що спецслужби країни проводять своє розслідування з 18 вересня (на наступний день після вибухів) та вже декілька разів опитали гендиректорку BAC Consulting.
Уряд цитує Офіс із захисту конституції – одну з розвідувальних агенцій країни.
Відомство повторило попередню заяву угорського Кабміну: стверджують, що застосовані під час масових вибухів пейджери ніколи не були в Угорщині.
Раніше в уряді також заявляли, що BAC Consulting є лише торговельно-посередницькою компанією, яка не має виробничих або інших об'єктів в Угорщині.
- 17 вересня у Лівані масово вибухнули пейджери, які бойовики Хезболли використовують для зв’язк, – поранення отримали тисячі людей, є загиблі. За даними Reuters, до вибухів пейджерів причетна розвідувальна служба Ізраїлю Моссад.
- 18 вересня були загиблі, сотні людей отримали поранення внаслідок уже вибухів рацій, які використовувала Хезболла.
- Канал ABC News з посиланням на неназваного співрозмовника у розвідці США повідомив, що Ізраїль брав участь у виробництві пейджерів, причому операція планувалася щонайменше 15 років.
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