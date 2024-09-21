Підриви пейджерів Хезболи. Угорські спецслужби опитали гендиректорку компанії, причетної до девайсів

І у фірмі, і в уряді країни заявляли, що BAC Consulting є лише торговельно-посередницькою компанією

Організовані Хезболою учасників угрупування, які загинули від вибухів пейджерів (Фото: EPA)

Угорські спецслужби проведи декілька інтерв'ю з генеральною директоркою розташованої у Будапешті компанії BAC Consulting, котру пов'язують із вибухами пейджерів угрупування "Хезбола" раніше цього тижня. Про це повідомив уряд Угорщини, передає агенція Reuters.

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Раніше, на другий день після вибухів, тайванська фірма Gold Apollo заявила: модель пейджерів, які використовувалися під час вибухів у Лівані, були виготовлені саме BAC Consulting. Тайванська компанія зазначала, що лише надала угорському підприємству ліцензію на свій бренд та не брала участі у виробництві пристроїв.

Тим часом Крістіана Барсоні-Арсідіаконо, генеральна директорка та власниця BAC Consulting, заявляла, що не виготовляла пейджери й була "лише проміжною ланкою".

Угорський уряд повідомив, що спецслужби країни проводять своє розслідування з 18 вересня (на наступний день після вибухів) та вже декілька разів опитали гендиректорку BAC Consulting.

Уряд цитує Офіс із захисту конституції – одну з розвідувальних агенцій країни.

Відомство повторило попередню заяву угорського Кабміну: стверджують, що застосовані під час масових вибухів пейджери ніколи не були в Угорщині.

Раніше в уряді також заявляли, що BAC Consulting є лише торговельно-посередницькою компанією, яка не має виробничих або інших об'єктів в Угорщині.

17 вересня у Лівані масово вибухнули пейджери, які бойовики Хезболли використовують для зв’язк, – поранення отримали тисячі людей, є загиблі. За даними Reuters, до вибухів пейджерів причетна розвідувальна служба Ізраїлю Моссад.

18 вересня були загиблі, сотні людей отримали поранення внаслідок уже вибухів рацій, які використовувала Хезболла.

Канал ABC News з посиланням на неназваного співрозмовника у розвідці США повідомив, що Ізраїль брав участь у виробництві пейджерів, причому операція планувалася щонайменше 15 років.

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