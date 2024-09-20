ABC News: Ізраїль щонайменше 15 років планував операцію з підриву пейджерів у Лівані
Ліван (Фото: Wael Hamzeh / EPA)

Ізраїль брав участь у виробництві пейджерів, які цього тижня підірвали у бійців Хезболли, причому операція планувалася щонайменше 15 років. Про це повідомив канал ABC News з посиланням на неназваного співрозмовника в американській розвідці.

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За його словами, Центральне розвідувальне управління довго не бажало використовувати таку тактику, оскільки ризик для цивільного населення був занадто високим.

Співрозмовник підтвердив, що у плануванні цієї атаки брали участь підставні компанії, які створювала ізраїльська розвідка. Водночас деякі зі співробітників підприємств не знали, на кого вони насправді працювали.

Канал ABC News зв’язався з BAC Consulting — угорською компанією, яка уклала контракт на виробництво пейджерів від імені Gold Apollo на Тайвані. Однак компанія не відповіла на запити журналістів.

Пейджери ніколи не були в Угорщині, і компанія була "торговельним посередником, не маючи виробничих або операційних майданчиків в країні", – сказав ABC News речник угорського уряду.

Водночас The New York Times із посиланням на неназваних співрозмовників повідомило, що у пейджери було закладено одну-дві унції вибухівки та дистанційний перемикач для запуску вибуху.

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