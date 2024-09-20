ABC News: Ізраїль щонайменше 15 років планував операцію з підриву пейджерів у Лівані
Ізраїль брав участь у виробництві пейджерів, які цього тижня підірвали у бійців Хезболли, причому операція планувалася щонайменше 15 років. Про це повідомив канал ABC News з посиланням на неназваного співрозмовника в американській розвідці.
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За його словами, Центральне розвідувальне управління довго не бажало використовувати таку тактику, оскільки ризик для цивільного населення був занадто високим.
Співрозмовник підтвердив, що у плануванні цієї атаки брали участь підставні компанії, які створювала ізраїльська розвідка. Водночас деякі зі співробітників підприємств не знали, на кого вони насправді працювали.
Канал ABC News зв’язався з BAC Consulting — угорською компанією, яка уклала контракт на виробництво пейджерів від імені Gold Apollo на Тайвані. Однак компанія не відповіла на запити журналістів.
Пейджери ніколи не були в Угорщині, і компанія була "торговельним посередником, не маючи виробничих або операційних майданчиків в країні", – сказав ABC News речник угорського уряду.
Водночас The New York Times із посиланням на неназваних співрозмовників повідомило, що у пейджери було закладено одну-дві унції вибухівки та дистанційний перемикач для запуску вибуху.
- 17 вересня 2024 року у Лівані масово вибухнули пейджери, які бойовики Хезболли використовують для зв’язку. Поранення отримали сотні людей.
- За даними Reuters, до вибухів пейджерів причетна зовнішня розвідувальна служба Ізраїлю Моссад.
- 18 вересня сотні людей отримали поранення внаслідок вибуху рацій, які використовувала Хезболла.
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