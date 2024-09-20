ABC News: Ізраїль щонайменше 15 років планував операцію з підриву пейджерів у Лівані

Ліван (Фото: Wael Hamzeh / EPA)

Ізраїль брав участь у виробництві пейджерів, які цього тижня підірвали у бійців Хезболли, причому операція планувалася щонайменше 15 років. Про це повідомив канал ABC News з посиланням на неназваного співрозмовника в американській розвідці.

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За його словами, Центральне розвідувальне управління довго не бажало використовувати таку тактику, оскільки ризик для цивільного населення був занадто високим.

Співрозмовник підтвердив, що у плануванні цієї атаки брали участь підставні компанії, які створювала ізраїльська розвідка. Водночас деякі зі співробітників підприємств не знали, на кого вони насправді працювали.

Канал ABC News зв’язався з BAC Consulting — угорською компанією, яка уклала контракт на виробництво пейджерів від імені Gold Apollo на Тайвані. Однак компанія не відповіла на запити журналістів.

Пейджери ніколи не були в Угорщині, і компанія була "торговельним посередником, не маючи виробничих або операційних майданчиків в країні", – сказав ABC News речник угорського уряду.

Водночас The New York Times із посиланням на неназваних співрозмовників повідомило, що у пейджери було закладено одну-дві унції вибухівки та дистанційний перемикач для запуску вибуху.

17 вересня 2024 року у Лівані масово вибухнули пейджери, які бойовики Хезболли використовують для зв’язку. Поранення отримали сотні людей.

За даними Reuters, до вибухів пейджерів причетна зовнішня розвідувальна служба Ізраїлю Моссад.

18 вересня сотні людей отримали поранення внаслідок вибуху рацій, які використовувала Хезболла.

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