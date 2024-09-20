ABC News: Израиль не менее 15 лет планировал операцию по подрыву пейджеров в Ливане

Ливан (Фото: Wael Hamzeh / EPA)

Израиль принимал участие в производстве пейджеров, которые на этой неделе взорвали у бойцов Хезболлы, причем операция планировалась не менее 15 лет. Об этом сообщил канал ABC News со ссылкой на неназванного собеседника в американской разведке.

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По его словам, Центральное разведывательное управление долго не хотело использовать такую тактику, поскольку риск для гражданского населения был слишком высоким.

Собеседник подтвердил, что в планировании этой атаки участвовали подставные компании, которые создавала израильская разведка. При этом некоторые из сотрудников предприятий не знали, на кого они действительно работали.

Канал ABC News связался с BAC Consulting – венгерской компанией, заключившей контракт на производство пейджеров от имени Gold Apollo на Тайване. Однако компания не ответила на запросы журналистов.

Пейджеры никогда не были в Венгрии, и компания была "торговым посредником, не имея производственных или операционных площадок в стране", – сказал ABC News представитель венгерского правительства.

В то же время The New York Times со ссылкой на неназванных собеседников сообщило, что в пейджеры была заложена одна-две унции взрывчатки и дистанционный переключатель для запуска взрыва.

17 сентября 2024 года в Ливане массово взорвались пейджеры, которые боевики Хезболлы используют для связи. Ранения получили сотни человек.

По данным Reuters, к взрывам пейджеров причастна внешняя разведывательная служба Израиля Моссад.

18 сентября сотни человек получили ранения в результате взрыва раций, которые использовала Хезболла.

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