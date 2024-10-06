WP: Израиль придумал операцию с пейджерами в 2022 году, девять лет прослушивал Хезболлу

В течение девяти лет Израиль прослушивал Хезболлу и готовился к возможному использованию взрывчатки в случае обострения конфликта

Место подрыва пейджеров в Ливане 17 сентября (Фото: ЕРА/WAEL HAMZEH)

Израиль разработал операцию по использованию пейджеров для борьбы с Хезболлой в 2022 году, после девяти лет прослушивания коммуникаций ливанской группировки через рации, также содержавшие взрывчатку. Такие детали удалось узнать американской газете The Washington Post.

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По данным журналистов, израильская разведка "Моссад" много лет пыталась проникнуть в Хезболлу через электронное наблюдение и агентов. Уже в 2015 году они получили доступ к коммуникациям группировки благодаря рациям со скрытыми взрывчатками и системами передачи данных. В течение девяти лет Израиль прослушивал Хезболлу и готовился к возможному использованию взрывчатки в случае обострения конфликта.

Из-за опасений слежки, Хезболла искала защищенные средства коммуникации и, не подозревая о планах Израиля, приобрела пейджеры, которые тайно разработал "Моссад". Пейджеры, приобретенные через посредничество тайваньской компании, содержали взрывные устройства, спрятанные в аккумуляторах, и системы дистанционного контроля, позволявшие Моссаду одновременно взорвать тысячи пейджеров.

В сентябре 2023 года премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху собрал советников для обсуждения рисков. Учитывая угрозу раскрытия взрывчатки и возможный ответ Хезболлы, операцию решили в конце концов реализовать.

17 сентября в Ливане массово взорвались пейджеры, которые боевики Хезболлы используют для связи – ранения получили тысячи человек, есть погибшие. По данным Reuters, ко взрывам пейджеров причастна разведывательная служба Израиля Моссад.

18 сентября были погибшие, сотни людей получили ранения в результате взрывов раций, которые использовала Хезболла.

Канал ABC News со ссылкой на неназванного собеседника в разведке США сообщил, что Израиль принимал участие в производстве пейджеров, причем операция планировалась не менее 15 лет.