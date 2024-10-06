WP: Израиль придумал операцию с пейджерами в 2022 году, девять лет прослушивал Хезболлу
Израиль разработал операцию по использованию пейджеров для борьбы с Хезболлой в 2022 году, после девяти лет прослушивания коммуникаций ливанской группировки через рации, также содержавшие взрывчатку. Такие детали удалось узнать американской газете The Washington Post.
По данным журналистов, израильская разведка "Моссад" много лет пыталась проникнуть в Хезболлу через электронное наблюдение и агентов. Уже в 2015 году они получили доступ к коммуникациям группировки благодаря рациям со скрытыми взрывчатками и системами передачи данных. В течение девяти лет Израиль прослушивал Хезболлу и готовился к возможному использованию взрывчатки в случае обострения конфликта.
Из-за опасений слежки, Хезболла искала защищенные средства коммуникации и, не подозревая о планах Израиля, приобрела пейджеры, которые тайно разработал "Моссад". Пейджеры, приобретенные через посредничество тайваньской компании, содержали взрывные устройства, спрятанные в аккумуляторах, и системы дистанционного контроля, позволявшие Моссаду одновременно взорвать тысячи пейджеров.
В сентябре 2023 года премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху собрал советников для обсуждения рисков. Учитывая угрозу раскрытия взрывчатки и возможный ответ Хезболлы, операцию решили в конце концов реализовать.
- 17 сентября в Ливане массово взорвались пейджеры, которые боевики Хезболлы используют для связи – ранения получили тысячи человек, есть погибшие. По данным Reuters, ко взрывам пейджеров причастна разведывательная служба Израиля Моссад.
- 18 сентября были погибшие, сотни людей получили ранения в результате взрывов раций, которые использовала Хезболла.
- Канал ABC News со ссылкой на неназванного собеседника в разведке США сообщил, что Израиль принимал участие в производстве пейджеров, причем операция планировалась не менее 15 лет.