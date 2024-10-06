В Израиле террорист начал стрельбу в МакДональдсе – погибла полицейская, 10 пострадавших

Фото: пресс-служба MDA

В израильском городе Беэр-Шева днем в воскресенье террорист открыл огонь на автовокзале – была убита офицер пограничной полиции, по меньшей мере 10 человек ранены. Об этом сообщило местное СМИ The Times of Israel.

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19-летний сержант Шира Суслик была убита вооруженным мужчиной, который ворвался в McDonald's на центральном автовокзале и открыл огонь по находившимся внутри людям.

Полиция сообщила, что у погибшего офицера остались родители и трое братьев и сестер.

Фото: Израильская полиция

Служба скорой помощи MDA сообщила, что в результате нападения были ранены 10 человек, которых доставили на лечение в медцентр: в частности, женщина находилась в тяжелом состоянии, четверо мужчин в состоянии средней тяжести – все они получили огнестрельные ранения.

Стрелявшего убили на месте солдаты Армии обороны Израиля – его идентифицировали как 29-летнего Ахмада аль-Укби, гражданина Израиля из бедуинского села, ранее имевшего судимость, передает СМИ.

По данным общественного вещателя Kan, стрелок был родственником Муханада аль-Укби, убившего в 2015-м солдата ЦАХАЛ и ранившего еще 11 человек в Беэр-Шеве. Муханада тоже застрелили на месте.

Оба мужчины происходили из одной и той же бедуинской деревни Укби – она принадлежит к поселениям, которые израильское правительство не признает законными.